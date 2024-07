Les espoirs de médaille de Wawrinka s'envolent

Stan Wawrinka a été battu en deux sets lors du deuxième tour du tournoi olympique par l'Australien Alexei Popyrin. Il n'y a plus de Suisse engagé dans les différents tournois de tennis.

Grégory Beaud Journaliste Blick

À Roland-Garros, le court No 14 est considéré comme un chaudron par son ambiance. Mais en ce mardi après-midi, il l’était aussi par sa chaleur. Alexei Popyrin et Stan Wawrinka se sont livrés un duel tendu dans une atmosphère lourde. D’emblée, le Vaudois a compris qu’il avait le public avec lui. Applaudi à tout rompre à son entrée sur le terrain, toutes ses balles à l’échauffement étaient encouragées. Mais cela n'a pas suffi à lui donner des ailes.

«Allez Stan, c’est pas fini!», hurle un spectateur après le… premier point du match, perdu par Stan Wawrinka face au cogneur australien. De quoi faire sourire le triple vainqueur en Grand Chelem. Mais ce supporter du Vaudois ne croyait pas que sa sentence serait prémonitoire puisque ce premier échange perdu allait se transformer en un break pour Alexei Popyrin.

Derrière cette entame compliquée, Stan Wawrinka n'a pas pu faire grand-chose face à la force de frappe de son adversaire. Ses 13 services gagnants ont mis le Romand sous pression. Après 35 minutes, Alexei Popyrin a fait piquer du nez le droitier de Saint-Barthélemy d'un revers gagnant long de ligne (6-4).

Break au pire moment

Lors de la seconde manche, Stan Wawrinka n'a cette fois-ci pas laissé le 63e joueur mondial s'envoler et a sans cesse fait la course en tête malgré une petite alerte à 3-3 (40A). Soutenu tout au long de la rencontre, il a su jouer avec ce soutien et s'est même amusé à répondre à certains encouragements. Cette atmosphère digne de la Coupe Davis lui a visiblement fait du bien.

Il n'a toutefois pas réussi à embarquer l'Australien dans un troisième set. À 5-5, le Romand a peiné sur sa première balle et a ouvert la porte à son adversaire. Sur sa première balle de break, Popyrin a pu prendre une deuxième fois le service de son adversaire. Dans la foulée, il a pu composter son ticket pour le troisième tour de ce tournoi olympique.