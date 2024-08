Une athlète Française s'effondre en plein 10'000 mètres

1/6 L'athlète française Alessia Zarbo s'est soudainement effondrée. Des soins lui ont été prodigués directement sur la piste.

Nicola Horni

Vendredi soir, le Stade de France à Paris accueillait la course du 10'000 m féminin. Une course qui s'est soldée par la victoire de la Kényane Beatrice Chebet, quatre jours seulement après son sacre sur 5000 m.

Mais la performance de la Kényane a été quelque peu éclipsée par un incident médical survenu pendant la course. A un peu plus de six tours de l'arrivée, la Française Alessia Zarbo s'est en effet soudainement écroulée. Devant un public abasourdi, l'athlète de 22 ans est restée allongée sur la piste, avant que le staff médical n'intervienne.

Tandis que les autres concurrentes continuaient leur course, Alessia Zarbo a reçu des soins, puis a finalement été transportée hors de la piste sur une civière. Après une longue période d'inconnue, les médias français ont finalement annoncé que la jeune Française n'avait pas dû être hospitalisée.

Une Erythréenne se voit refuser la sortie

Une autre scène insolite a également émaillé ce 10'000 mètres. L'Erythréenne Rahel Daniel faisait la course en tête après quasiment 2000 mètres de parcours, lorsqu'elle a soudainement quitté la piste. Les mains sur le visage, l'athlète a craché sur la piste, puis a même tenté de quitter le stade.

Mais officiels le lui ont refusé et lui ont intimé l'ordre de contourner la piste. Rahel Daniel a donc fini par abandonner la course, sans qu'aucune raison ne soit donnée.

La soirée de vendredi a été marquée par une très forte humidité. Il se peut que les deux incidents y soient liés.