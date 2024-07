«Un fait étonnant sur moi? Je suis allergique aux chevaux»

Robin Godel va participer au concours complet.

10 questions à tous les athlètes romands «Bonjour [insérez prénom]. Je m'appelle Matthias Davet/Grégory Beaud et je travaille pour Blick en Romandie. Je serai présent aux JO de Paris. Nous souhaitons faire une série d'interview avec tous les athlètes romands sélectionnés. Le but? 10 questions qui seront posées à tout le monde. Est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer pour s'appeler? Merci et bonne journée.» Voici le message qu'ont reçu les 37 athlètes romands qui participeront aux Jeux de Paris. Tous (sauf Stan Wawrinka) nous ont répondu et ont joué le jeu. Durant l'intégralité des Jeux de Paris et le jour même de leur première apparition, retrouvez les interviews décalées des Romands sur Blick.

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Je choisirais les mots précocité, persévérant et patient pour décrire mon parcours. J'ai commencé très tôt, devenant le plus jeune cavalier à concourir à un championnat du monde à 18-19 ans. Mon parcours a été ponctué de hauts et de bas, mais j'essaie toujours de rester concentré sur ce qui vient après, en apprenant de mes erreurs. Cette persévérance est capitale, surtout avec les chevaux. Pour moi, la patience est cruciale, tant à l'entraînement qu'en compétition, afin de maintenir la sérénité et le calme nécessaires.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

J'ai commencé assez tôt, vers 12 ou 13 ans, mais mon premier souvenir marquant est lorsque j'ai été champion de Suisse juniors en 2013. L'année suivante, j'ai participé aux championnats d'Europe en 2014, et ces moments restent gravés dans ma mémoire.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu’à présent?

C'est difficile de choisir, mais les Jeux Olympiques de Tokyo restent mémorables même si ça ne s'est pas bien passé pour moi (ndlr Le cheval du Fribourgeois, Jet Set, a dû être endormi après avoir été victime d'une très lourde chute). Dans un registre plus positif, mes premiers championnats du monde élite en 2018 ont été marquants. J'avais encore l'âge de concourir pour les jeunes cavaliers, mais j'ai été sélectionné avec l'élite.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

Je suis motivé et concentré toute la journée sur ce que j'ai à faire et sur la préparation des chevaux. J'éprouve un mélange de plaisir et de motivation.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

Je ne suis pas très superstitieux, mais je garde toujours les feuilles des numéros de dossards qui m'ont porté chance. Pour les chevaux, je maintiens une routine constante pour les rassurer avant de partir en parcours, en faisant toujours la même chose. Donc ma préparation est très carrée, mais surtout pour le bien-être de mon cheval plus que pour moi.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Je ne suis pas croyant, mais ma grand-mère l'est. Elle m'a donné un médaillon de Saint-Christophe après son pèlerinage à Lourdes. Je vais l'emporter avec moi à Paris pour lui faire plaisir... et peut-être que cela maximisera mes chances (rires).

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Je lui conseillerais de toujours garder le plaisir à tout moment et de ne jamais laisser cela devenir une corvée ou une obligation.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Mon endroit préféré est l'écurie à Donatyre. C'est un véritable petit paradis pour les chevaux et un endroit toujours calme.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Je choisirais le ski alpin pour la vitesse, une discipline que j'adore. Je suis un bon skieur, bien que je n'en fasse pas souvent pour éviter les blessures. En hiver, je fais aussi du snowboard.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

Je suis allergique aux chevaux (rires). Au foin surtout, mais aussi un peu aux chevaux. J’ai essayé une désensibilisation, mais cela n’a pas fonctionné. Du coup maintenant je prends des antiallergiques et du ventolin.