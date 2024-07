La Corée du Sud victime d'une nouvelle bourde du CIO

Après avoir confondu les deux Corées vendredi lors de la cérémonie d'ouverture, le CIO a grandement écorné le nom du nouveau champion olympique de sabre, le Sud-coréen Oh Sang-uk. Une nouvelle bourde qui ne passe pas du tout auprès du Comité olympique sud-coréen.

Le CIO a écorné le nom du nouveau champion olympique de sabre, le Sud-coréen Oh Sang-uk, en le désignant sous le nom de «Sangku».

Blick Sport

Samedi, l'escrimeur Oh Sang-uk (27 ans) a remporté la médaille d'or au sabre. Mais sur la page Instagram officielle des Jeux olympiques, le nom du nouveau champion olympique a été fortement écorné. Au lieu de « Sang-uk », on pouvait ainsi lire que l'épreuve avait été remportée par un certain « Sangku ». Une bourde qui ne passe pas auprès de la délégation sud-coréenne. Samedi, le CIO avait déjà dû s'excuser pour une grosse bévue commise vendredi lors de la cérémonie d'ouverture: la Corée du Sud avait été présentée en tant que «République démocratique de Corée», nom officiel de... la Corée du nord.

« C'est absurde et pour moi incompréhensible qu'une telle erreur se produise à nouveau », a déclaré le président du Comité olympique et sportif coréen Lee Kee-heung, cité par les médias. Par la suite, le post a été corrigé « sans un mot d'excuse ou d'explication », déplore-t-il encore.

Après l'incident survenu lors de la cérémonie d'ouverture, Thomas Bach avait eu une conversation téléphonique d'une dizaine de minutes avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, au cours de laquelle le président du CIO s'était excusé « sincèrement et de tout cœur » pour cette gaffe. Après cette nouvelle tuile, le téléphone de Bach risque à nouveau de chauffer.