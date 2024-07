Alessandra Keller a réalisé une prestation solide lors de la course de VTT jusqu'à un tour de l'arrivée. Mais la Nidwaldienne a terminé à la septième place d'une course remportée par la Française Pauline Ferrand Prévot.

Alessandra Keller craque en fin de course

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le fantastique triplé de 2021 n'a pas pu être réédité par la délégation suisse lors des Jeux olympiques de Paris. Déjà parce que les coureuses à croix blanche n'étaient que deux au départ, mais aussi parce que tant Sina Frei et Alessandra Keller ont rapidement laissé partir le train de tête sur la Colline d'Elancourt, dans les Yvelines.

Alessandra Keller a été la plus en vue du duo suisse. Sans cesse au contact de la troisième place, la Nidwalidenne de 28 ans a fait honneur à son statut de leader de la Coupe du monde en montrant le maillot tout au long de la course. Après avoir quelque peu marqué le coup vers le parcours, elle est revenue lors des derniers tours pour se mêler à la lutte pour les médailles. Ces efforts lui ont coûté cher puisqu'elle a ensuite craqué lors du dernier et elle a terminé à la septième place.

La Française Pauline Ferrand Prévot écrase la concurrence

Sina Frei, médaillée d'argent au Japon voici trois ans, avait remplacé au pied levé Jolanda Neff, souffrant de problème physique. Cette dernière était championne olympique en titre et a dû se contenter de regarder la course à la télévision. Frei a rapidement été larguée et a terminé très loin du podium.

En l'absence de la championne olympique en titre, Jolanda Neff, c'est la Française Pauline Ferrand Prévot qui s'est imposée à domicile en ayant fait la course en tête de bout en bout. La régionale de l'épreuve n'a eu aucune rivale et a terminé avec près de trois minutes d'avance sur ses poursuivantes. La multiple championne du monde remporte ainsi son premier titre olympique.