«Mon cœur n'a jamais battu autant fort que sur mon dernier coup»

Audrey Gogniat est en finale.

Matthias Davet Journaliste Blick

Audrey Gogniat est en forme! La tireuse du Noirmont a atteint la première finale olympique de sa jeune carrière en terminant à la troisième place des qualifications du tir à la carabine à air comprimé 10 m. «J'ai beaucoup de reconnaissance envers moi-même – avec le travail que j'ai fourni depuis des années – mais aussi envers mes entraîneurs, lâche-t-elle. Ce n'est que du bonheur.»

Forcément, la jeune Jurassienne de 21 ans était plutôt stressée avant la compétition. «Les premiers coups, j'ai senti mon cœur battre à fond. Mais après, ça s'est un peu atténué, donc ça allait.» Jusqu'au dernier tir: «Là, je crois que mon cœur n'a jamais battu autant fort.»

«Pas là pour conduire le bus»

Mais tout au long de son concours, Audrey Gogniat a su rester calme. «Je suis revenue au travail de base et je suis restée concentrée sur ce que je dois faire.» Chose qui lui a bien réussi, puisqu'au fil de la compétition, elle est montée en puissance. 104.6, 105.2, 105.2, 105.3, 106.0 et un beau 106.3 pour finir. Ce qui lui a permis de terminer à la 3e place en qualifications. «J'ai pris confiance en moi car j'avoue qu'au début, je trouvais ça impressionnant. C'est quand même les Jeux. Je savais que j'étais prête, mais on a toujours un tout petit doute qui trotte dans la tête. Au fil du temps, j'ai réussi à me calmer et à faire mon travail comme il faut.»

Seule représentante de la Suisse en finale après la qualification ratée de Nina Christen, Audrey Gogniat ne ressent pas une pression supplémentaire. «Je vais la préparer comme d'habitude», explique-t-elle. Lundi, la Jurassienne peut rêver de médaille. Son objectif? «Je ne vais pas dire ça mais c'est clair que je ne suis pas là pour conduire le bus.» Ou alors, celui qui mène vers le succès.