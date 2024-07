«Dans ma valise, j'ai mis mes chaussettes flamants roses»

Audrey Gogniat va participer à ses premiers JO.

Matthias Davet Journaliste Blick

10 questions à tous les athlètes romands «Bonjour [insérez prénom]. Je m'appelle Matthias Davet/Grégory Beaud et je travaille pour Blick en Romandie. Je serai présent aux JO de Paris. Nous souhaitons faire une série d'interview avec tous les athlètes romands sélectionnés. Le but? 10 questions qui seront posées à tout le monde. Est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer pour s'appeler? Merci et bonne journée.» Voici le message qu'ont reçu les 37 athlètes romands qui participeront aux Jeux de Paris. Tous (sauf Stan Wawrinka) nous ont répondu et ont joué le jeu. Durant l'intégralité des Jeux de Paris et le jour même de leur première apparition, retrouvez les interviews décalées des Romands sur Blick. Pour retrouver les autres «10 questions à» déjà publiés, c'est par ici. «Bonjour [insérez prénom]. Je m'appelle Matthias Davet/Grégory Beaud et je travaille pour Blick en Romandie. Je serai présent aux JO de Paris. Nous souhaitons faire une série d'interview avec tous les athlètes romands sélectionnés. Le but? 10 questions qui seront posées à tout le monde. Est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer pour s'appeler? Merci et bonne journée.» Voici le message qu'ont reçu les 37 athlètes romands qui participeront aux Jeux de Paris. Tous (sauf Stan Wawrinka) nous ont répondu et ont joué le jeu. Durant l'intégralité des Jeux de Paris et le jour même de leur première apparition, retrouvez les interviews décalées des Romands sur Blick. Pour retrouver les autres «10 questions à» déjà publiés, c'est par ici. plus

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Intensif avec beaucoup d’entraînements sur ces dernières années. Familial, car ma famille me soutient beaucoup et que le tir est une grande famille. C'est ainsi que je considère mes collègues. Relax, à la cool. Il ne faut pas toujours se prendre la tête et c'est important de relativiser.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

Le plus ancien, je dirais que c'était avec ma sœur et mon papa lors d'une compétition. On jouait dehors et il dirait dans le stand, juste à côté.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu’à présent?

Il y en a eu beaucoup. Si je ne devais en choisir qu'un seul... (longue hésitation). Je pense que je garderais la médaille d'or aux Jeux européens par équipe avec Nina (ndlr Christen) et Chiara (ndlr Leone).

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

Je fais un plan très précis dans ma tête. Je dois faire ça, ça et ça. Plan horaire, mais pas uniquement. Ce que je dois faire pour bien tirer. Je m’imagine marcher dans le stand.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

(Elle rigole) Cet hiver, Nina a fait un cadeau à son groupe d’entraînement. Chaussettes flamants roses. Et depuis qu’elle me les a offertes, j'ai décrété qu'elles étaient mes chaussettes porte-bonheurs. Je les porte avant chaque compétition à l'air comprimé. Cette année, à Munich, j'ai constaté dans le couloir que je n'avais pas mes chaussettes. J'ai donc couru pour en changer.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu va mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Soit une peluche, soit mon set à peinture. Mais je dirais plutôt cette peluche qu'une amie du tir m'a crocheté.

Publicité

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Ne rien lâcher, même si c'est dur. Si tu en chies à l’entraînement, il faut continuer. Tu es sur le bon chemin.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Les Sommêtres. C’est un endroit dans le Jura où je vais et lorsque j'y suis, je n’ai plus aucun souci. Quand rien ne va, tout va mieux là-bas.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

L’escrime.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

J’ai deux phobies horribles: j’ai peur des poissons et des pigeons. On peut même dire celles des oiseaux en général.