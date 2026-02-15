Les Jeux olympiques sont terminés pour Kevin Fiala. L'attaquant des Los Angeles Kings s'est blessé lors du match contre le Canada et a dû être opéré. Il s'exprime désormais pour la première fois sur les réseaux sociaux depuis sa chambre à l'hôpital.

Carlo Steiner

«Ce n'est pas la fin que j'avais imaginée pour mes premiers Jeux olympiques», a écrit Kevin Fiala dimanche soir sur Instagram pour accompagner une photo le montrant sur son lit d'hôpital. Malgré la situation difficile, la star de l'équipe de Suisse pose avec le pouce en l'air.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le Saint-Gallois remercie pour les messages de soutien reçus depuis sa blessure en toute fin de match contre le Canada. Il souhaite à son équipe bonne chance pour les matches restants.

Kevin Fiala a été opéré directement à Milan après sa blessure à la jambe. Dans la mesure du possible, il souhaite revenir auprès de l'équipe au cours du tournoi et la soutenir sur place lors des matches, a expliqué l'entraîneur de l'équipe nationale Patrick Fischer. La Suisse connaîtra son adversaire des barrages (la France ou l'Italie?) dans le courant de la soirée de dimanche, après avoir battu la Tchéquie 4-3 (après prolongation).