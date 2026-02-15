L'équipe de Suisse s'est imposée 4-3 ap face à la Tchéquie lors de son dernier match de poules du tournoi olympique. Une excellente opération pour la suite de la compétition.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les Suisses ont été les premiers à mettre la pression dans cette rencontre. Durant cinq bonnes premières minutes, Philipp Kurashev a eu l'ouverture du score au bout de la palette. Mais son essai a été stoppé par Lukas Dostal. Mais peu à peu, les Tchèques ont pris l'ascendant physique dans la partie. Sur power-play, Roan Cervenka a testé les réflexes de Leonardo Genoni. Après avoir joué tant d'années en Suisse, il aurait dû savoir qu'ils étaient excellents.

La Tchéquie a ouvert la marque sur un contre ultra-rapide. Après un puck perdu conjointement par Roman Josi et Janis Moser, Filip Chlapik s'est retrouvé en position idéale avec le seul Nino Niederreiter pour défendre. L'ancien joueur d'Ambri n'a pas eu de souci à ouvrir la marque (16, 0-1).

Nico Hischier s'est procuré deux grosses chances dès l'entame de la deuxième période. Ce fut la dernière incursion helvétique en zone adverse avant de nombreuses minutes. La suite? L'impression de passer à la broyeuse face à une équipe autrement plus physique. Pastrnak & Kempny sont systématiquement ressortis des bandes avec le puck sur la palette. Et il a fallu un tout bon Leonardo Genoni pour éviter un deuxième but tchèque.

Timo Meier, le tank appenzellois

Matej Stransky, David Pastrnak et Martin Necas ont asphyxié les Helvètes durant un power-play finalement inefficace. Le second nommé a même manqué une cage vide sur son essai. Ou plutôt Janis Moser a dévié la rondelle au-dessus de la cage de son propre gardien! Cette montagne ratée par la superstar tchèque a eu le don de réveiller les Suisses.

Timo Meier, qui était le seul à être physiquement dominant depuis le début du match, a mis une immense charge à un défenseur tchèque pour récupérer la rondelle. À la 37e, Roman Josi a su l'exploiter pour inscrire le 1-1 avec l'aide du patin de Radko Gudas. Mais ne faisons pas tout un fromage de ce brin de chance qui a souri aux Suisses. Juste avant la pause, Timo Meier s'est chargé de redonner l'avantage à son équipe après un rebond accordé par Lukas Dostal en supériorité numérique. Le tank appenzellois a, une fois encore, été capable de rivaliser avec la physicalité adverse (39e, 2-1).

Deux minutes de folie

Forts de cet avantage au score, les Suisses ont ensuite vécu deux minutes folles. Ils ont d'abord concédé l'égalisation à la suite d'une mésentente entre Leonardo Genoni et Ken Jäger sur un rebond. Radim Simek s'est finalement retrouvé face à un filet désert (47e 2-2). Mais cette égalité n'a pas tenu, puisque Pius Suter s'est retrouvé au bon endroit pour redonner l'avantage à son équipe dans la foulée (49e, 3-2).

En fin de match, les Tchèques ont bénéficié d'un power-play à la suite d'une faute de Michael Fora. Ils ont bien cru avoir égalisé, mais la réussite a été annulée pour une obstruction sur Leonardo Genoni! Le gardien de Zoug a encore réalisé un miracle sur un tir de Roman Cervenka. À 2'06'' de la sirène finale, Martin Necas a pu égaliser sur un travail préparatoire magnifique de Filip Hronek (3-3). Pas de quoi déstabiliser l'équipe de Suisse! Dean Kukan a pu allumer la lucarne de Dostal et donner le but de la victoire à son équipe (4-3).

Ce résultat place l'équipe de Patrick Fischer à la deuxième place du Groupe A. Elle devra donc passer par un match de barrage pour atteindre les quarts de finale. Grâce à cette victoire contre les Tchèques, l'adversaire devrait être un peu moins coriace. L'Italie ou la France devraient probablement être au menu.