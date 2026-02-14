Vendredi soir, Kevin Fiala a vu son rêve olympique se terminer brusquement lors du match face au Canada. Blessé à la jambe gauche, le Saint-Gallois avait déjà vécu pareille mésaventure en 2017.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vendredi soir lors de la défaite face au Canada (5-1), l'équipe de Suisse a surtout dû faire face à un choc. Celui de voir Kevin Fiala sortir sur une civière après une collision contre la bande. Le Saint-Gallois s'est immédiatement tordu de douleur après être tombé au sol en compagnie de son adversaire, Tom Wilson. Cette action au demeurant anodine a eu des conséquences dramatiques puisque le No 21 de la sélection nationale doit d'ores et déjà mettre un terme à son tournoi olympique comme l'a annoncé la Fédération suisse dans la nuit.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Après la rencontre, tous les joueurs de la sélection nationale paraissaient choqués en zone mixte. Mais aucun n'a accablé Tom Wilson, rugueux joueur des Washington Capitals, qui n'a hélas pas grand-chose à se reprocher dans cette situation malheureuse.

En 2017 déjà

Selon la communication officielle, Kevin Fiala souffre d'une blessure à la partie inférieure de la jambe. Il s'agit donc plutôt d'un problème au niveau du tibia ou du mollet que de la cuisse. Il a bien évidemment terminé la soirée à l'hôpital. Durant la soirée, Patrick Fischer a également perdu deux autres joueurs sur blessure: Andrea Glauser (suspicion de commotion) et Denis Malgin (épaule).

Mais cette scène rappelle aussi une autre grave blessure dans la carrière de Kevin Fiala. C'était en 2017, lors de sa première saison en NHL, avec les Nashville Predators. Durant les play-off face aux St. Louis Blues, l'attaquant a également subi une collision contre la bande après un contact avec Robert Bortuzzo. La jambe gauche a également été touchée. Le diagnostic était toutefois légèrement différent puisqu'il s'était à l'époque cassé le fémur. Il s'agissait alors de sa première saison complète dans la plus prestigieuse ligue du monde et de ses premières séries éliminatoires.

La bonne nouvelle? Cette grave blessure n'avait pas compromis sa saison suivante puisqu'il avait disputé 80 matches de saison régulière avec les Nashville Predators. Reste désormais à savoir quelle sera l'étendue des dégâts cette fois-ci. Deuxième meilleur compteur des Los Angeles Kings avec 40 points, Kevin Fiala est un rouage essentiel de la franchise californienne. Et si l'on se projette un peu, il est également censé être un leader important de l'équipe de Suisse lors du prochain Mondial à Zurich et Fribourg.

Pour ces Jeux olympiques, l'équipe de Suisse ne peut pas ajouter de joueur à son contingent pour remplacer l'infortuné Kevin Fiala. Il reste donc à espérer que Denis Malgin et Andrea Glauser puissent tenir leur place dimanche contre la Tchéquie (12h10, en direct sur Blick).