Sans démériter, la Suisse n'est pas parvenue à se mettre au niveau des Canadiens, lors de ce tournoi olympique. Les Helvètes se sont inclinés et ont perdu trois joueurs sur blessure!

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vingt ans après la victoire historique de l'équipe de Suisse face au Canada, il paraissait clair que les stars canadiennes de NHL n'allaient pas commettre une seconde fois l'erreur de prendre leur adversaire de haut. Et dès les premiers instants, elles ont déjà trouvé la barre transversale par Shea Theodore. De quoi donner le ton. Mais les Suisses ont eu le mérite de ne pas paniquer malgré l'intensité rapidement déployée par les Nord-Américains.

Nino Niederreiter (2e) et Timo Meier (4e) ont eu les premières chances de la troupe de Patrick Fischer. Hélas, sur power-play, les Canadiens ont pu tromper Akira Schmid, préféré à Leonardo Genoni. Connor McDavid a battu le gardien de Las Vegas, pas tout blanc sur cette réussite. Mais ce dernier ne s'est pas laissé démonter. Une minute plus tard, il réalisait un arrêt absolument phénoménal sur Sidney Crosby. Admirez plutôt (le geste et aussi le cliché).

Alors que la légende des Pittsburgh Penguins s'est présentée seule face à lui, le Bernois y a cru jusqu'au bout en tendant sa jambe pour réaliser une parade incroyable (7e). Il n'a malheureusement pas eu autant de réussite sur la reprise de Thomas Harley. La tête dans le guidon, le défenseur a plongé dans le dos de la défense pour doubler la mise (11e, 2-0). Rideau? Pas si vite!

Comme le Canada, la Suisse a également su mettre à profit son premier power-play de la soirée. Sur un tir de Sven Andrighetto, le gardien Logan Thompson n'a pu faire que dévier le puck sur le montant. Pius Suter a été le plus prompt sur le rebond et a réduit l'écart (13e, 2-1). Quelques instants plus tard, Kevin Fiala a eu le puck de l'égalisation au bout de la palette, mais s'est heurté au portier canadien. Sur cette action, Andrea Glauser s'est fait sécher par Connor McDavid. Le Fribourgeois n'est plus réapparu, tandis que le No 97 d'Edmonton n'a pas été puni. Étonnant tant la charge a paru au-delà de la limite. Le No 43 n'est pas le seul à ne pas avoir terminé la partie, puisque Denis Malgin et Kevin Fiala ont également quitté leurs coéquipiers en cours de partie.

Kurashev aurait pu redonner espoir

La deuxième période n'aurait pas pu plus mal commencer puisque Macklin Celebrini n'a pas tremblé au moment de se retrouver en position idéale devant Akira Schmid. Son tir précis a fait mouche (25e, 3-1). Mais, là encore, les hommes de Patrick Fischer n'ont de loin pas baissé les bras. Ils ont certes accepté la domination adverse - avaient-ils le choix? -, mais ils ont su faire le dos rond sans trop laisser de chances aux stars canadiennes.

En fin de période, les Helvètes ont même pu se créer trois occasions nettes par Damien Riat (34e) et Philipp Kurashev à deux reprises durant la 40e minute. Les deux attaquants n'ont pas réussi à réduire l'écart avant la deuxième pause.

Match décisif contre la Tchéquie

Lors de l'ultime période, Dean Kukan a alerté Logan Thompson et Timo Meier est passé proche d'exploiter le rebond (46e). Nino Niederreiter a ensuite touché les montants de la cage canadienne, tandis que Michael Fora n'arrivait pas à concrétiser une nouvelle chance de but (47e). Un instant plus tard, les Canadiens marquaient le 4-1 sur leur première occasion du tiers par Sidney Crosby. La froide réalité du très, très haut niveau. À la 54e, Nathan MacKinnon a inscrit le 5-1. Trente secondes plus tôt, Timo Meier avait galvaudé deux grosses chances de but. Symptomatique.

Mais ce n'est pas le plus grave. Kevin Fiala a dû sortir sur une civière après une charge contre la bande de Tom Wilson. Le Saint-Gallois a semblé s'être très gravement blessé au genou gauche après l'intervention du joueur des Wasington Capitals. Sur les quelques images à disposition et malgré les nombreuses casseroles qui lui collent aux fesses (une batterie de cuisine), difficile de faire de Tom Wilson un agressesur patenté en la circonstance. Peut-être que d'autres images vont permettre d'y voir plus clair.

Toujours est-il que cette défaite ne change pas drastiquement la situation pour cette équipe de Suisse, hormis le fait que la première place est désormais quasi hors d'atteinte, hormis un miracle français contre le Canada. Mais était-ce vraiment réaliste de terminer en tête de ce groupe? Non, l'enjeu sera désormais de savoir si la Suisse peut finir à la seconde place et, pourquoi pas, se qualifier directement pour les quarts de finale en qualité de meilleure second. Pour ce faire, il faudra battre la Tchéquie dimanche, lors du dernier match de cette première phase (12h10), et attendre les autres résultats des poules B et C.