Ce vendredi, la Suisse se frottera à la terrifiante formation canadienne aux JO. Comme en 2006 lorsque les Helvètes avaient dominé les stars de NHL grâce à un doublé de Paul DiPietro. Il se souvient.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Je n'étais pas disponible jusqu'à présent. Je viens de terminer deux interviews avec des journalistes canadiens.» Paul DiPietro rigole de l'enthousiasme autour de lui en cette période olympique. Mais le nom de l'ancien attaquant international suisse aux racines canadiennes sera toujours lié au plus grand exploit de l'histoire du hockey suisse: battre les Canadiens sur la plus grande scène qui soit, les Jeux olympiques.

Et pas n'importe quelle équipe à la feuille d'érable. Une formation composée d'une multitude de stars de NHL allant de Joe Sakic à Martin Brodeur en passant par Joe Thornton, Dany Heatley ou encore Chris Pronger. Bref, une des plus grandes équipes de l'histoire.

«Martin Gerber a été extraordinaire»

«Je ne dirais pas que c'est un moment auquel je pense tous les jours, rigole-t-il. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il m'est difficile de ne pas me souvenir de cette journée.» Cette journée s'est passée en 2006 et la sélection de Ralph Krüger ne pouvait pas s'appuyer sur une ribambelle de stars de NHL comme Patrick Fischer, aujourd'hui. À l'époque, il n'avait que Mark Streit comme joueur de champ et les gardiens Martin Gerber et David Aebischer.

«Mais c'était un excellent coach et, surtout, un leader pour nous. Il nous y a fait croire. Nous n'avions pas le même talent que certaines autres équipes, mais nous avions quatre lignes qui jouaient très fort et, surtout, un gardien extraordinaire.» L'Emmentalois, qui jouait à l'époque aux Carolina Hurricanes, a subi un assaut en règle de sa cage durant 60 minutes et a tenu bon. «De toute ma vie, c'est probablement l'une des plus grandes performances à laquelle j'ai assisté.»

Plus de chance qu'en 2006

De l'autre côté de la glace, Paul DiPietro a inscrit deux buts. «On a fait exactement ce que nous voulions. Faire en sorte que le match soit serré le plus longtemps possible et marquer sur une de nos rares occasions. Et voilà (rires).» Simple, non? «Je ne dirais pas simple, par contre. Mais nous avons montré à l'équipe d'aujourd'hui que battre le Canada est possible. Patrick Fischer est un de mes amis et je vais peut-être lui écrire un message dans la journée de vendredi, on verra.»

Et s'il devait donner un conseil aux joueurs de l'équipe de Suisse aujourd'hui en s'inspirant de 2006, lequel serait-il? «À la fin, tout est une question de volonté. Battez-vous pour chaque centimètre de glace et ne lâchez jamais rien. Si tu te bats de toutes tes forces, il y a toujours une chance de réaliser un exploit.» Croit-il vraiment que la formation helvétique va pouvoir battre cette équipe? «Bien sûr que j'y crois! La Suisse a une dizaine de joueurs de NHL. C'est une formation solide. Oui, le Canada est exceptionnel, mais ils ont une chance.» Plus qu'en 2006, à l'entendre. «Oui bien plus même et pourtant, nous l'avons fait. C'est donc possible!»