Les Jeux olympiques sont terminés pour Kevin Fiala!

L'équipe de Suisse a perdu plus qu'un match lors de son duel face au Canada. La troupe de Patrick Fischer a vu trois joueurs se blesser, dont Kevin Fiala, qui a dû être évacué sur une civière et qui a vu son rêve olympique s'achever.

Grégory Beaud et Nicole Vandenbrouck

Il suffit de voir les regards vides des joueurs suisses au moment de passer en zone mixte pour se rendre compte de l'état de choc dans lequel ils se trouvent. Et il y a de quoi. En toute fin de match alors que la rencontre était pliée, Kevin Fiala s'est retrouvé au sol à se tordre de douleur. Un contact avec Tom Wilson l'a laissé sur le flanc. C'est au niveau de sa jambe gauche qu'il a été touché visiblement très grièvement. Ses coéquipiers ont appelé la civière et le Saint-Gallois a été évacué quelques minutes plus tard.

Sur la glace, Drew Doughty, son coéquipier à Los Angeles et adversaire d'un soir, est venu s'enquérir de son état de santé. «C'est horrible ce qui lui arrive, nous a-t-il confié à la sortie de la glace. Je me sens mal pour lui. Je suis allé lui parler, car je voulais prendre de ses nouvelles et j'espère que ce n'est pas trop grave, même si cela n'a pas l'air beau. J'aurais voulu lui serrer la main et me moquer gentiment de notre victoire. Je prie pour que ce ne soit pas trop grave.» Le défenseur s'excuse et met un terme à l'entretien: «Je suis désolé, je veux aller le voir avant qu'il ne quitte la patinoire.»

Kevin Fiala a terminé la soirée à l'hôpital, comme l'a confirmé Patrick Fischer. Juste après 1h du matin, la Fédération a communiqué: fin de Jeux olympiques pour le No 21. «Les examens médicaux ont révélé une blessure à la jambe inférieure, qui exclut toute nouvelle participation aux Jeux olympiques 2026», est-il écrit. «C'était une soirée extrêmement pénible pour nous», précise le sélectionneur national.

Un accident?

Tout au long de sa carrière, Tom Wilson s'est forgé une réputation qui ne lui donne plus droit au bénéfice du doute lorsqu'il y a une scène litigieuse. Mais la blessure de Kevin Fiala semble malgré tout accidentelle. «Je me sens terriblement mal de savoir qu'il ne pourra peut-être pas être capable de poursuivre durant ces Jeux olympiques. Je lui souhaite tout de bon», a déclaré en fin de match le joueur des Washington Capitals.

Mais l'équipe de Suisse n'a pas uniquement perdu Kevin Fiala lors de ce match. Il y a tout d'abord eu Denis Malgin, après un contact à l'épaule en zone offensive. Le No 62 des Zurich Lions a quitté ses coéquipiers après une petite dizaine de minutes de jeu. «Il est touché à l'épaule», confirme Patrick Fischer. Le technicien a également perdu Andrea Glauser après 13 minutes de jeu, touché à la tête par Connor McDavid.

Pas de joker disponible

Le défenseur de Fribourg Gottéron est resté sur le banc de son équipe durant la fin de la période en étant visiblement mal en point. Il a tenté de patiner à nouveau lors d'une des pauses commerciales, mais n'est plus réapparu lors de la seconde période. «Cela semble être une commotion cérébrale, détaille Patrick Fischer. Mais pour le moment, je n'en sais pas plus sur la gravité.»

L'équipe de Suisse a 25 joueurs à Milan (3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants) et n'aurait pas le droit d'ajouter quelqu'un en cas de blessure à long terme pour un ou plusieurs éléments. Tim Berni et Simon Knak étaient surnuméraires depuis le début du tournoi et pourraient donc être amenés à jouer dès dimanche pour la rencontre face à la Tchéquie (12h10).