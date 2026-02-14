C'est confirmé: Kevin Fiala doit mettre un terme à sa saison

On craignait le pire pour Kevin Fiala après sa blessure contre le Canada. Selon «Sportsnet», le Saint-Gallois s'est fait opérer ce samedi et doit mettre un terme à sa saison.

Grégory Beaud et Nicole Vandenbrouck

Lorsque Kevin Fiala est sorti sur civière vendredi soir en toute fin de match face au Canada, personne ne connaissait la gravité de sa blessure. «Mais cela n'a vraiment pas l'air bon», a immédiatement compris Patrick Fischer, sélectionneur de l'équipe de Suisse. En pleine nuit, la Fédération a confirmé que son joueur ne pourrait plus être en mesure de patiner durant ce tournoi olympique. Une blessure à la partie inférieure de la jambe, selon les termes du communiqué de presse.

La question était rapidement de savoir si l'attaquant international suisse allait pouvoir continuer sa saison avec les Los Angeles Kings ou non. Dans un coin de la tête, l'enjeu consernait également le championnat du monde qui se déroulera à Zurich et Fribourg au mois de mai. Allait-il être en mesure de tenir sa place, s'il n'était plus engagé en play-off avec sa franchise californienne?

«Il veut revenir dans l'équipe»

Ce samedi, c'est le journaliste de «Sportsnet», Elliotte Friedman qui a mis fin au suspense de manière abrupte. «Dernières nouvelles d'hier soir: Kevin Fiala a été opéré ce matin en Italie. On ignore encore la nature exacte de sa blessure, mais malheureusement, sa saison est terminée. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.»

Une information que nous confirme Patrick Fischer, sélectionneur national: «Forcément, c'est moralement compliqué pour lui, a confié Patrick Fischer. C'est était un moment pénible, mais la bonne nouvelle c'est qu'il est entre de bonnes mains. Il aimerait revenir le plus vite possible dans l'équipe.»

Cette nouvelle est d'autant plus brutale, car elle signifie que le Saint-Gallois ne sera pas en mesure de tenir sa place lors du Mondial en Suisse. Une chance unique dans la carrière d'un hockeyeur. Tout au long de ses années en équipe de Suisse, Kevin Fiala a prouvé son attachement au drapeau suisse en se rendant disponible à chacune des occasions où Patrick Fischer a fait appel à lui.

Très attaché au maillot suisse

L'exemple le plus marquant remonte à 2024. Peu après la naissance de sa fille, il s'est rendu à Prague pour y disputer le championnat du monde. Il avait joué un rôle majeur dans l'épopée suisse en Tchéquie, son pays d'origine.

Par ailleurs, Patrick Fischer a donné des nouvelles des autres blessés, Denis Malgin et Andrea Glauser. Les deux hommes sont réévalués au jour le jour. À l'heure actuelle, on ne sait pas s'ils pourront tenir leur place contre la Tchéquie. Le premier souffre d'une blessure à l'épaule et le second est commotionné.