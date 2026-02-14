Nicole Vandenbrouck et Grégory Beaud

Milan est pluvieux en ce samedi 14 février. La veille, l'équipe de Suisse a pris la foudre face au Canada et s'est inclinée 5-1. Mais c'est surtout lorsque la rencontre était pliée que les Helvètes ont passé le moment le plus désagréable lorsque Kevin Fiala s'est blessé après un contact avec Tom Wilson. Son tournoi est terminé. Pourrait-il espérer être de retour pour le Mondial en Suisse, en mai prochain? «Nous ne communiquons pas sur la durée de son absence, précise Patrick Fischer sélectionneur national. Mais il a été opéré.» Le journaliste Elliotte Friedmann de «Sportsnet» confirme que sa saison est terminée.

Une chose est sûre, cette mésaventure a durement touché l'équipe de Suisse. «C'était une triste soirée, détaille le technicien. On ne peut pas avoir autre chose que des mauvais sentiments après une telle soirée. Il y a un blessé grave et deux autres qui sont également touchés avec Andrea (ndlr Glauser) et Denis (ndlr Malgin). Et puis il y a forcément la défaite. Nous attendions plus de ce match. Mais il faut rapidement digérer ça. Mais c'était dur tant mentalement que physiquement.»

Une chance pour Glauser et Malgin

Si le tournoi de Kevin Fiala est donc d'ores et déjà terminé, les nouvelles sont moins graves pour les deux autres blessés, Denis Malgin et Andrea Glauser. Le premier est touché à l'épaule, tandis que le second souffre d'une commotion cérébrale. Patrick Fischer ne ferme pas la porte à un retour de Denis Malgin et/ou d'Andrea Glauser contre la Tchéquie, dimanche (12h10). Il ne l'ouvre pas totalement non plus. «Ils sont actuellement en train de se faire soigner, détaille le sélectionneur national. Nous allons voir au jour le jour comment leur santé évolue. Pour le moment, on ne sait pas. Dimanche matin, ce devrait être plus clair.»

De cette soirée bien douloureuse, Patrick Fischer a voulu retenir une image: le fair-play canadien. «Quand un des tiens est au sol et qu'il ne se relève pas, c'est le pire qui puisse arriver. Mais nos adversaires ont eu un comportement exemplaire. Cela ne change rien au fait que ce sont des moments pénibles, mais c'était beau à voir.»

Place à la régénération

Quoi qu'il en soit, il devra composer un nouvel alignement pour la rencontre de dimanche face à la Tchéquie et plus généralement pour la suite du tournoi. «Mais nous avons toujours une excellente équipe ici, tient-il à préciser. C'est un coup très dur avec cette blessure, mais on l'a déjà vécu l'année dernière avec Nico (ndlr Hischier, blessé en tout début de Mondial). Quelqu'un d'autre va prendre sa place. Je connais cette équipe. Ce genre de coups durs peuvent nous rapprocher.»

Malgré ces changements à apporter aux lignes, Patrick Fischer n'a pas voulu que son équipe s'entraîne ce samedi. La régénération était plus importante à ses yeux. «Venir à la patinoire, c'était nécessaire. Mais nous savons ce que nous devons faire de mieux et ce qui a bien fonctionné. Car nous avons fait de bonnes choses, même si nous ne sommes pas encore où nous voudrions être. Cela prend du temps, mais il sera important de jouer 60 bonnes minutes contre la Tchéquie pour ce troisième match avant la phase à élimination directe.»