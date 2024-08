Les golfeuses suisses ont vécu des destins biens différents

Albane Valenzuela a terminé sur une bonne note, au contraire de Morgane Metraux

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce samedi matin, au moment de partir sur le parcours, Morgane Metraux était co-leader et comptait 13 coups d'avance sur sa compatriote Albane Valenzuela. Un monde d'écart entre le relatif anonymat d'une partie entamée à 10h44 pour la Genevoise et l'honneur de partir dans les trois dernières à 12h39 avec tous les yeux rivés sur elle pour la Vaudoise.

Pourtant, avant la compétition, les suiveurs attentifs auraient peiné à dire qui des deux Romandes avait le plus de chance de gagner une médaille. Ou à la limite auraient-ils donné l'avantage à Valenzuela, 70e joueuse mondiale face à Metraux, 137e. «C'est le golf, remarque Albane Valenzuela. Durant les trois premiers jours, je n'ai pas l'impression d'avoir mal joué, mais j'ai vécu un calvaire au niveau du putting. Rien ne rentrait.»

Ce dernier jour, alors qu'elle a commencé au 31e rang, son jeu était largement plus efficace autour du drapeau. «Ce qui ne tombait jamais avant est enfin tombé, a-t-elle remarqué. J'aurais bien aimé avoir ce rythme plus tôt dans le tournoi.» Avant même l'arrivée sur le parcours de Morgane Metraux, Albane Valenzuela avait commencé son récital puisqu'elle a terminé les neufs premiers trous trois coups sous le Par. «Je n'ai pas l'impression d'avoir joué les autres jours d'une autre manière», pousuit-elle.

Premier coup dans l'eau

Peu après 12h30, le groupe des leaders a fait son apparition sur le trou No 1. Le public s'est amassé autour du tee. Ils étaient aux premières loges pour voir Morgane Metraux taper son premier coup... dans l'eau. «Je ne dirais pas que cela m'a mis trop de pression, précise-t-elle. C'était juste un mauvais coup. Je me sentais comme hier. Il y a eu des conditions qui étaient meilleures, donc je pensais même que les scores allaient être un petit peu meilleurs.»

Avec la chaleur, aucun vent et des greens beaucoup plus roulants, certaines ont en effet réussi à tirer leur épingle du jeu. Parmi elle, Albane Valenzuela. Bien entrée dans son dernier tour, elle a terminé plus fort encore puisqu'elle a ponctué son tournoi par un eagle (-2) sur le trou No 18. De quoi la faire arriver en zone mixte avec un sourire jusqu'aux oreilles. «Ça me donne la banane, s'enthousiasme celle qui vit en Floride. Il n'y a rien de mieux que les Jeux olympiques. De terminer de cette manière, cela me donne beaucoup de confiance. Cela me montre que j'ai le niveau.»

Et comment puisqu'elle a rendu une carte de 65 soit ni plus ni moins que le meilleur score du tournoi féminin. «Je savais que le fond du jeu était là, donc il fallait juste garder espoir, poursuit-elle. Lors de cette dernière journée, j'avais tout le temps le sourire. J'avais tellement de copains qui étaient venus et j'ai vu des drapeaux suisses partout. On ne voit ça nulle part ailleurs les gens qui criaient mon nom et il n'y a ça nulle part ailleurs. Ce sont les meilleurs souvenirs qu'on puisse avoir en tant qu'athlète.»

«J'ai beaucoup appris»

Des souvenirs, Morgane Metraux en aura aussi beaucoup. Mais ils seront probablement plus mitigés, elle qui pouvait ambitionner de remporter le titre olympique en se réveillant ce samedi. «Cela va me prendre du temps de l'oublier, concède-t-elle. Mais je vais beaucoup en apprendre et j'espère que la prochaine fois que je serai dans une situation similaire, ce sera l'inverse pour moi.»

Elle a lutté jusqu'au dernier trou, mais n'a eu qu'un seul rayon de soleil de toute la journée avec deux trous consécutifs bien négociés. «Je savais que c'était terminé pour les médailles, mais j'ai essayé de tout donner jusqu'au bout.» La Lausannoise a finalement rendu une carte finale de 79, soit sept coups au-dessus du Par. «Ce n'est pas très agréable de finir un tournoi comme ça, avoue-t-elle. Mais rien que d'avoir été dans cette position, c'était vraiment génial et c'est une expérience que je n'oublierai jamais.»

Au final, 14 coups ont séparé les deux joueuses lors de cette dernière journée alors que toutes deux ont expliqué avoir joué plus ou moins la même chose que les autres jours. «C'est un sport qui peut avoir un aspect très aléatoire», constate Albane Valenzuela. Une variance qui lui a profité ce samedi alors que Morgane Metraux en a fait les frais.

En fin de journée, c'est d'ailleurs la Genevoise qui a terminé meilleure Suissesse avec un coup d'avance sur la Vaudoise. L'une jouait pour le titre olympique et l'autre était libérée. Et cela a peut-être changé bien des choses.