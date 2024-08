Morgane Metraux se loupe lors du dernier tour

Morgane Metraux a vécu une journée très compliquée.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le premier coup de la journée de Morgane Metraux a donné le ton de ce qu'allait être ce quatrième et dernier tour. Une mise en jeu qu'elle a tapée dans l'eau et, déjà, un coup de pénalité. Co-leader avant cette journée, la Vaudoise avait d'ores et déjà perdu sa première place dès le trou No 1. Hélas, ce premier trou a été suivi immédiatement d'un autre putt manqué quelques instants plus tard.

Cette journée mal entamée a ensuite été suivie par un trou No 5 chaotique. Elle y a concédé trois coups en terminant ce Par 4 en sept coups, de quoi l'expulser du podium provisoire avec, déjà un +5 qu'elle n'a jamais été en mesure de rectifier. La deuxième partie du parcours a certes été moins compliqué, mais le mal était déjà fait. Ses bogeys (+1) au trou No 12 et 14 l'ont fait rétrograder au 14e rang provisoire.

Morgane Metraux a finalement poursuivi sur une bonne note puisqu'elle a réalisé ses deux premiers birdies (-1) au No 15 et 16, de quoi revenir dans le Top 10 final? Hélas non. Un double bogey (+2) juste après l'a fait reculer à nouveau. Elle a finalement terminé 18e en rendant une carte de 79. Et dire que jeudi, elle a terminé le même parcours en 66.

La tendance est totalement inversée pour Albane Valenzuela. La Genevoise, qui entamait ce dernier tour à la 32e place, a ni plus ni moins réalisé le meilleur tour du tournoi. Elle a rendu une carte de 65 grâce, notamment, à un eagle (-2) sur le 18e et dernier trou du tracé. Cette magnifique performance contraste avec ses trois premiers tours frustrants. Elle termine au 13e rang final de cette compétition.

Le titre olympique a été remporté par la Néo-Zélandaise Lydia Ko devant l'Allemande Esther Heiseleit et la Chinoise Xiyu Lin.