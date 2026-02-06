Lindsey Vonn a bouclé sa première descente d'entraînement

La star américaine Lindsey Vonn, gravement blessée au genou gauche, a terminé le premier entraînement officiel en vue de la descente des JO 2026 de Milan-Cortina, vendredi à Cortina d'Ampezzo.

AFP Agence France-Presse

Lindsey Vonn, 41 ans, faisait figure de grande favorite de la descente olympique, programmée dimanche, avant sa chute à Crans-Montana la semaine dernière. Depuis, elle souffre d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Partie avec le dossard No 10, la championne olympique 2010 de descente à Vancouver a paru relativement prudente sur l'Olimpia delle Tofane de Cortina et, une dizaine de minutes après avoir franchi la ligne, elle disposait du neuvième temps sur douze concurrentes classées.

La «Speed Queen» n'a fait aucune déclaration, mais semblait détendue en passant devant les journalistes. A la question de savoir si tout allait bien, elle s'est contentée d'un «oui», tout sourire. Accompagnée de son entraîneur Aksel Lundi Svindal, elle a encouragé sa compatriote Jacqueline Wiles, partie dix dossards après elle et qui a pris le meilleur temps provisoire.

«Je serai au départ»

Mardi, Lindsey Vonn avait confirmé sa volonté de participer aux Jeux malgré sa grave blessure: «Je ne suis pas dans la situation dans laquelle j'aurais aimé être mais je serai au départ (...). Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive», avait déclaré la skieuse de Vail, dans le Colorado.

La «Speed Queen» est l'une des attractions des JO 2026 en raison de son palmarès, l'un des plus beaux du ski alpin, et de son retentissant «come-back» depuis l'hiver dernier. Elle est en effet revenue à la compétition spécialement pour les JO 2026 qui se déroulent à Cortina, sur l'une de ses pistes préférées où elle s'est imposée à 12 reprises durant sa carrière sur un total de 84 victoires en Coupe du monde.

L'Américaine, quadruple lauréate du gros globe, avait mis un terme à sa carrière en 2019, en raison notamment de douleurs devenues insupportables au genou droit, plusieurs fois blessé et remplacé depuis partiellement par une prothèse en titane. Cette saison, Vonn a disputé neuf courses, en a remporté deux et n'a jamais quitté le podium sauf lors du super-G de St Moritz (4e) et à Crans-Montana, donc.

Federica Brignone également prête

Durant ces JO, elle doit théoriquement également participer au combiné par équipes mardi et au super-G programmé deux jours plus tard, toujours à Cortina.

Cet entrainement était aussi très attendu par l'Italienne Federica Brignone. Victime d'une grave blessure à la jambe gauche en avril, la N.1 mondiale de l'hiver dernier a fait son retour en compétition il y a seulement deux semaines et sa dernière descente remontait à mars dernier.

«Fede» s'est relevé sur le bas de la piste, terminant dans un temps proche de celui de Lindsey Vonn (33 centièmes d'écart en faveur de l'Américaine).