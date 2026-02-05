Voici les stars qui vont rater les Jeux olympiques

Qu'elles soient blessées, malades ou à la retraite, de nombreuses stars seront absentes des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Blick vous liste tous ces athlètes.

Joël Hahn

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan et de Cortina d'Ampezzo devaient être le point culminant de la carrière de nombreuses stars. Mais pour certains noms connus, le rêve a pris fin prématurément. Blessures, retours ratés, qualifications manquées, retraites ou interdictions politiques font que certaines des plus grandes figures des sports d'hiver manqueront les Jeux olympiques de 2026. Blick fait la liste des stars qui ne seront pas de la partie, et pourquoi.

Lara Gut-Behrami (ski alpin)

Elle est l'une des skieuses les plus titrées de l'histoire. Vainqueur du classement général de la Coupe du monde, championne du monde, championne olympique. Lara Gut-Behrami a marqué le Cirque blanc pendant plus d'une décennie. Mais juste avant ses derniers Jeux olympiques, son corps lui a joué des tours. La Tessinoise n'a cessé de lutter contre des problèmes de dos et de genoux. Puis il y a eu la grave chute à l'entraînement à Copper Mountain (USA), qui lui a coûté sa saison. Pour de nombreux fans, son absence à Milan-Cortina 2026 est l'une des plus grandes pertes.

Michelle Gisin (ski alpin)

La skieuse d'Engelberg (OW) est l'une des athlètes olympiques les plus performantes en Suisse. Deux médailles d'or en combiné ont fait d'elle une héroïne nationale. Mais après des années passées au sommet de la hiérarchie mondiale, elle a connu un revers sportif: lors d'une chute à l'entraînement à Saint-Moritz, elle s'est blessée au poignet droit, au genou gauche et aux cervicales. Pour Michelle Gisin, le rêve olympique de 2026 s'est terminé à ce moment.

Marcel Hirscher (ski alpin)

Huit gros globes et d'innombrables victoires. Marcel Hirscher a dominé toute une génération et était le visage du ski alpin. Des années après sa retraite, l'Autrichien a osé faire son retour, avec l'objectif de participer aux Jeux olympiques de 2026. Mais son corps n'a plus joué le jeu, des retards à l'entraînement et une pause forcée en raison de problèmes au mollet ont rendu impossible son retour parmi l'élite mondiale. Début janvier, Marcel Hirscher a annoncé sur Instagram qu'il ne participerait à aucune course cette saison et qu'il manquerait donc les Jeux olympiques.

Petra Vlhova (ski alpin)

Tout n'est pas encore fichue pour la reine slovaque du slalom, médaillée d'or à Pékin en 2022. Elle se bat pour revenir sur le devant de la scène en Coupe du monde après presque deux ans d'absence. Deux opérations des ligaments croisés et des problèmes de cartilage l'avaient longtemps retardée. Depuis le 17 janvier 2026, Petra Vlhova s'entraîne à nouveau sur la neige et elle a effectué un camp d'entraînement de sept jours sur la Stelvio de Bormio. Mais elle ne décidera définitivement de sa participation que 48 heures avant le slalom olympique, qui aura lieu le 18 février.

Cyprien Sarrazin (ski alpin)

La star française Cyprien Sarrazin manquera les Jeux olympiques de 2026 après une grave chute à Bormio en décembre 2024. Le skieur de 31 ans s'est blessé à la tête et au genou et est depuis en phase de reconstruction. Cyprien Sarrazin ne prévoit son retour que pour la saison 2026/27 et les Jeux olympiques de Milan-Cortina ne sont pas à l'ordre du jour pour lui. Malgré ces revers, le quintuple vainqueur en Coupe du monde reste confiant: «Je mène une vie normale, et c'est déjà un miracle.»

Ramon Zenhäusern (ski alpin)

À PyeongChang, le Valaisan était champion olympique par équipe et est médaillé d'argent en slalom. Mais Ramon Zenhäusern a récemment perdu de plus en plus de terrain. Blessures, problèmes de matériel et blocages mentaux l'ont empêché d'atteindre la constance nécessaire. Lors de la saison 2025/26, Zenhäusern n'a pas pu remplir les critères de qualification pour les Jeux olympiques. Au sein d'une équipe suisse extrêmement forte, cela ne lui a pas suffi.

Joana Hählen (ski alpin)

La skieuse de l'Oberland bernois a longtemps été considérée comme une valeur sûre dans le top 10 en vitesse. Mais sa carrière a été marquée par des revers. Malgré de bons résultats cette saison, dont une 13e place au super-G de Tarvisio, elle ne sera pas à Cortina. La priorité a été donné à Delia Durrer, plus jeune qu'elle.

Simon Ammann (saut à ski)

Quatre médailles d'or olympiques et légende du pays. Simon Ammann est l'un des plus grands sauteurs à ski de tous les temps. Mais lui aussi ne saute éternellement. À 44 ans, il lui manquait l'explosivité nécessaire et ses jeunes coéquipiers étaient plus forts. Les responsables ont donné le dernier ticket suisse à Felix Trunz, 19 ans. Pendant des semaines, la décision a été reportée, mais finalement, la jeunesse l'a emporté sur l'expérience. Pour Simon Ammann, l'histoire olympique se termine sans fin heureuse.

Karl Geiger (saut à ski)

En Coupe du monde, l'Allemand Karl Geiger a fait partie du peloton de tête pendant des années. Vainqueur en Coupe du monde, vainqueur de la Tournée des quatre tremplins, candidat à des médailles. Mais c'est justement avant les Jeux olympiques qu'il a perdu sa grande forme. Lors des Championnats du monde à Oberstdorf, il s'est longtemps montré très fort, mais a finalement chuté à la 17e place. Des problèmes techniques, des incertitudes mentales et un saut raté lors des qualifications internes l'ont stoppé net. Malgré une forme montante et un travail acharné, Karl Geiger va cette fois-ci rester à la maison.

Rémi Bonnet (ski alpinisme)

L'athlète fribourgeois d'exception domine sa discipline comme personne: multiple champion du monde, détenteur du record, innombrables victoires. Pourtant, Rémi Bonnet ne sera pas présent lors de la première du ski alpinisme aux Jeux olympiques. La raison: il a volontairement renoncé. Les formats de sprint et de relais ne correspondent pas à son style. Le trentenaire vit pour les longues et dures courses en montagne. Pas pour des épreuves courtes et adaptées à la télévision. Pour lui, la liberté compte plus que les médailles, et Rémi Bonnet reste donc fidèle à sa passion. Peut-être qu'en 2030, une participation aux Jeux olympiques pourrait à nouveau être d'actualité.

Iouri Podladtchikov (snowboard)

Attaquer une nouvelle fois sur la plus grande scène possible: tel était le plan du champion olympique de half-pipe Iouri Podladtchikov. Mais une chute en novembre et une fracture de l'orbite ont anéanti ce rêve. Des problèmes avec son œil l'empêchent de prendre le départ en toute sécurité. Les Jeux olympiques de 2026 se dérouleront donc sans le sportif de 37 ans. La star du snowboard laisse son avenir ouvert: s'il continue, tout dépendra de son rétablissement.

Lian Bichsel (hockey sur glace)

L'un des plus grands espoirs suisses sera absent des Jeux olympiques 2026 pour une raison inhabituelle. Le défenseur Lian Bichsel (21 ans) n'a pas été retenu par le sélectionneur de l'équipe nationale Patrick Fischer après des années de conflit avec la fédération. La grogne concerne les tournois juniors manqués et cela s'est envenimé. Malgré sa grande forme sportive, la star de Dallas n'a pas pu réaliser son rêve à Milan.

Chloe Kim (snowboard)

L'Américaine Chloe Kim voulait remporter sa médaille d'or en half-pipe aux Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina. Mais une chute à l'entraînement en Suisse, au cours de laquelle elle s'est déboîté l'épaule, a contrarié ses plans. «J'essaie vraiment de rester optimiste. Ça devrait aller dès que j'aurai le feu vert», a expliqué la jeune femme de 25 ans. Pour Chloe Kim, cela signifiait un revers qui mettait provisoirement en veilleuse le rêve d'une triple médaille d'or historique.

Aleksander Barkov (hockey sur glace)

Le meilleur centre finlandais Aleksander Barkov manquera les Jeux olympiques d'hiver de 2026. Le capitaine des Florida Panthers s'est déchiré le ligament croisé antérieur et le ligament interne du genou droit lors d'un choc à l'entraînement en septembre 2025. Après une opération, Aleksander Barkov sera absent entre sept et neuf mois, ce qui exclut toute participation à Milan-Cortina. Malgré un retour précoce sur la glace à l'entraînement en janvier 2026, le temps n'a pas suffi pour être convoqué pour la Finlande.

Liam Brearley (snowboard)

La star canadienne du slopestyle Liam Brearley devra renoncer aux Jeux olympiques de 2026. Le jeune homme de 22 ans, qui domine les pistes de la Coupe du monde avec des figures spectaculaires, a dû subir une opération en novembre après s'être blessé au genou et à la cheville et manquera toute la saison. Liam Brearley, actuellement numéro 1 au classement mondial, aurait été un favori évident pour une médaille. Depuis son premier grand succès à l'Open de Laax en 2024, il a accumulé les titres à la chaîne. «C'est dur d'accepter cela, a écrit Liam Brearley sur Instagram. Les Jeux olympiques ont toujours été un rêve et ça fait incroyablement mal de les manquer.» Il se concentre désormais sur son rétablissement: «Je suis plus motivé que jamais.»

Tess Ledeux (ski freestyle)

La Française était un espoir de médaille et rivale de Mathilde Gremaud. Mais plusieurs chutes ont entraîné des commotions cérébrales. Pour des raisons de santé, Tess Ledeux a tiré la sonnette d'alarme. Sa santé à long terme était prioritaire. La jeune femme de 24 ans manquera donc les Jeux olympiques et cela fait une concurrente de poids en moins pour la Gruérienne.

Alexander Ovechkin (hockey sur glace)

Le meilleur buteur de tous les temps, superstar de la NHL et icône russe. Mais en raison de l'exclusion des équipes russes par le CIO, Alexander Ovechkin sera absent des Jeux olympiques, comme tous ses compatriotes.