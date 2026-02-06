Une belle frayeur pour Franjo von Allmen et Marco Odermatt

Le dernier entraînement à Bormio était censé être l'occasion pour les skieurs régler les derniers détails avant la descente olympique. Marco Odermatt et Franjo von Allmen se sont fait peur sur le haut du parcours.

Matthias Davet Journaliste Blick

L'ambiance était plutôt détendue dans l'aire d'arrivée pour le dernier entraînement. Après deux répétitions réussies sur la Stelvio de Bormio, les skieurs qui le voulaient pouvait prendre une dernière fois la piste avant le moment fatidique: la descente olympique, samedi.

Trois des quatre Suisses étaient de la partie, puisque seul Stefan Rogentin manquait à l'appel. Premier à s'élancer avec le dossard No 8, Franjo von Allmen s'est fait peur après une quarantaine de secondes. Le Bernois a vu son ski extérieur partir tout droit et s'est rattrapé de justesse, sur une seule lame, à l'endroit où Daniel Hemetsberger a lourdement chuté la veille.

Plus de peur que de mal pour Franjo von Allmen qui, tout comme la veille a réalisé un petit trick sur le saut d'arrivée. Comme quoi, cette erreur n'a pas entâché la confiance du récent vainqueur de Crans-Montana.

Alexis Monney, rapide sur le haut

Le natif de l'Oberland bernois n'a pas été le seul à se faire une frayeur dans Fontana Lunga. Au même endroit, Marco Odermatt a également perdu la maîtrise de son ski. Tout comme son coéquipier, le Nidwaldien s'est bien rattrapé et a pu rallier l'arrivée sans trop de souci.

Le Fribourgeois Alexis Monney, le plus rapide sur le haut, a décidé de couper son effort à la mi-course. Dans le but, sans doute, de garder des forces en vue de la descente de samedi.

Ce dernier entraînement était également l'occasion pour certains de s'amuser avant la grande échéance. L'Italien Dominik Paris a, par exemple, décroché ses fixations avant même l'arrivée. Dans la raquette, il a ensuite réalisé quelques virages de slalom, pour le plus grand plaisir de la poignée de bénévoles amassée en tribune.