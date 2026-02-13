«On a grillé beaucoup de skieuses, et maintenant on en pâtit»

Les Suissesses ont échoué aux Jeux olympiques de Cortina, en ne décrochant aucune médaille lors des épreuves de vitesse. Walter Reusser, co-directeur exécutif de Swiss-Ski, a une analyse claire à proposer.

Mathias Germann

La Suisse, nation du ski numéro 1! Vraiment? Pas à Cortina, en tout cas. Trois courses ont eu lieu: descente, combiné par équipes, super-G. Les meilleurs résultats respectifs: 14e, 6e et 10e places, et un retard parfois énorme. C'est décevant. Certains disent même «honteux».

«Ce n'est pas ce que nous espérions», avoue l'entraîneur en chef des femmes Beat Tschuor. Il n'est pas surpris. Les Suissesses présentent la même image qu'en Coupe du monde. À l'exception de Malorie Blanc, qui a gagné à Crans-Montana (VS), il n'y a pas eu de podium.

Après le super-G, le co-directeur exécutif de Swiss-Ski Walter Reusser s'exprime en toute franchise: «Les résultats ne sont pas en baisse ici juste parce que nous le voulons.» Lui et Beat Tschuor le savent: les problèmes ont commencé bien avant Cortina. Jasmine Flury est revenue après une blessure au cartilage, Corinne Suter après une fracture du pied. Malorie Blanc est talentueuse, mais elle a payé son manque d'expérience sur cette piste. Delia Durrer a stagné et Janine Schmitt n'a pas non plus réussi à tirer son épingle du jeu.

«Nous sommes dans la merde»

On pourrait maintenant panser ses plaies ou maudire les dieux du ski. Mais la malchance des blessures, d'autres l'ont aussi. Financièrement, seule l'Autriche a autant d'argent. Au niveau des entraînements, Swiss-Ski possède à Zermatt la seule piste de descente estivale. Walter Reusser n'enjolive rien: «Si deux ou trois des meilleures skieuses se blessent, nous sommes dans la merde.» C'est exactement ce qui s'est passé. Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin et Corinne Suter ont toutes été touchées.

Le problème principal est plus profond. L'équipe de vitesse manque de cadres intermédiaires. Entre 24 et 30 ans, il y a un immense vide. Ce sont ces coureuses qui pourraient maintenant s'engouffrer dans la brèche. Mais justement, elles n'existent pas. Ou comme le dit Walter Reusser, «nous ne pouvons pas les sortir de notre sac à dos».

C'est en partie dû à la malchance, mais aussi à la propre faute du camp suisse. «Les lacunes ne sont pas apparues aujourd'hui ou l'été dernier, mais plus tôt. On en a cassé beaucoup, on les a grillés. Maintenant, on en pâtit.»

Serrer simplement la vis? Ça ne sert à rien

Trop de jeunes ont été lancés trop tôt en Coupe du monde. Elles n'étaient pas prêtes physiquement, techniquement et mentalement. Beaucoup se sont blessés, beaucoup ont disparu. «Il manquait un plan de carrière propre. Ces erreurs ne doivent pas se répéter.»

La patience est de mise. La relève est là, mais elle n'est pas encore prête – sauf Malorie Blanc.«"Quel est l'intérêt de lui mettre une pression sans fin, qu'elle ne puisse pas la gérer et qu'elle finisse dans les filets?», demande Walter Reusser. Beat Tschuor le ressent dans son travail quotidien: «Si je serre la vis à chaque fois, nous ne gagnerons rien du tout.»

L'entraîneur en chef de vitesse Stefan Abplanalp travaille bien. Mais il faut du temps pour que tout se mette en place. La panique n'aide pas et cela a déjà nui à l'équipe. Les conséquences sont clairement perceptibles à Cortina.

Camille Rast et Wendy Holdener sont en forme

Toujours est-il qu'avec les disciplines techniques, les chances s'enchaînent. Pour l'or, l'argent et le bronze. Camille Rast fait partie des favorites en géant et en slalom, tandis que Wendy Holdener peut briller entre les piquets. Elles ont d'ailleurs été bonnes lors du slalom du combiné par équipe.

La pente du slalom reste une source d'irritation. Camille Rast s'est déjà exprimé à ce sujet: «Le parcours est plat et court. Pas digne des Jeux olympiques.» Beat Tschuor abonde dans le même sens: «C'était comme une course entre écoliers.»

Tous espèrent qu'elle soit arrosée correctement pour les dernières épreuves. Mais il faudra aussi des températures plus froides. Beat Tschuor: «Peu importe ce que nous trouverons comme conditions, il n'y a pas d'excuse. C'est à nous de trouver les meilleures solutions.»