Alors qu'elle venait à peine de se faire éliminer en super-G, Breezy Johnson a vu son petit ami se mettre à genoux devant elle dans l'aire d'arrivée. L'Américaine, médaillée d'or en descente quelques jours plus tôt, a accepté la proposition, surprise mais ravie.

Ramona Bieri

Breezy Johnson (30 ans) a parfaitement débuté les Jeux olympiques en décrochant l'or en descente. La spécialiste américaine de la vitesse n'a cependant pas obtenu d'autre médaille. Elle a établi le meilleur temps de la descente du combiné par équipe, mais sa partenaire Mikaela Shiffrin n'a pas réussi à faire aussi bien en slalom. Le duo a terminé à la quatrième place.

Breezy Johnson n'a pas non plus ramené une médaille lors du super-G, bien au contraire, puisqu'elle a chuté après une erreur de parcours et a fini dans les filets de sécurité. Son séjour à Cortina s'est cependant terminé par un happy end. Son petit ami Connor Watkins, un ouvrier du bâtiment de Salt Lake City, s'est en effet mis à genoux devant elle dans l'aire d'arrivée pour la demander en mariage au milieu de la foule!

L'Américaine a mis sa main devant sa bouche en l'écoutant, en faisant oui de la tête à plusieurs reprises. Et a bien sûr fini par accepter sa proposition, ravie. Connor Watkins lui alors passé au doigt une bague avec un gros diamant bleu, avant de l'embrasser sous les applaudissements.

«Une expérience incroyablement surréaliste»

«Quand on fait ce genre d'erreur, on se sent un peu stupide et on a juste envie de parler à sa famille et à ses amis», a déclaré Breezy Johnson après la demande en mariage dans l'émission américaine «Today». «Et puis, tout le reste est simplement fou».

Pour Connor Watkins, cette journée est une montagne russe d'émotions. «C'est une expérience incroyablement surréaliste», dit-il. Lorsque Breezy Johnson descend, il est toujours nerveux. Cela a dû s'aggraver avec la chute. Lorsqu'elle s'est relevée rapidement, il a poussé un ouf de soulagement. «Et là, mon cœur s'est mis à battre très fort, parce que je savais que j'allais me mettre à genoux et la demander en mariage».

Breezy Johnson ne parle que rarement de sa vie privée. Peu avant les Jeux olympiques, elle a simplement mentionné lors d'une interview sur NBC qu'elle avait un petit ami et qu'il lui avait offert des fleurs pour son 30e anniversaire, qu'elle a fêté le 19 janvier. L'Américaine a fait sensation en novembre 2022, lorsqu'elle a révélé publiquement qu'elle était bisexuelle. Aujourd'hui, elle a trouvé son bonheur.