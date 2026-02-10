Camille Rast critique la piste de slalom de Cortina

Camille Rast a vivement critiqué la piste de slalom olympique de Cortina. La Valaisanne déplore la platitude de la piste et souhaiterait une pente plus raide.

Mathias Germann

Camille Rast ne veut pas polémiquer. Elle vient de signer le troisième meilleur temps du slalom lors du combiné par équipe. Et pourtant, son verdict à propos de la qualité de la piste olympique est sans appel.

Ce qui la dérange avant tout, c’est le profil du tracé: court et plat. «Il est plutôt ennuyeux», tranche-t-elle. Une frustration d’autant plus grande que, quelques centaines de mètres plus loin, la piste raide de Drusciè — théâtre des Championnats du monde 2021 — reste inutilisée.

Camille Rast frustrée

Camille Rast aurait préféré y disputer le slalom prévu mercredi prochain. La Drusciè est nettement plus exigeante, et cela lui conviendrait davantage. «Je dois faire avec et en tirer le meilleur», concède-t-elle. Avant d’ajouter, en désignant la pente d’arrivée: «Mais ici, ce n’est pas une vraie piste de slalom pour moi.»

Ce n'est toutefois pas un hasard i le slalom et le géant se disputent sur la partie finale de la piste de la Tofana. La raison principale est organisationnelle: le CIO souhaitait une aire d’arrivée commune à toutes les épreuves, afin de simplifier l’infrastructure, la logistique et le déroulement des compétitions. Camille Rast évoque un autre aspect: «Aux Jeux olympiques, même les skieuses les plus faibles doivent pouvoir bien skier. C’est l’esprit olympique. Pour nous, celles de devant, c’est frustrant. La pente ne fait pas de sélection. Les erreurs sont presque interdites.»

Wendy Holdener pas du même avis

Camille Rast a terminé neuvième du combiné par équipes avec Corinne Suter. Jasmine Flury et Wendy Holdener se classent quant à elles sixièmes, à 83 centièmes de la médaille de bronze. «Jasmine m'a donné une chance avec sa descente. J'ai bien skié et j'étais contente, mais ça n'a pas suffi», explique Wendy Holdener. La Schwytzoise a réalisé le deuxième meilleur temps en slalom.

Pour elle, le combiné par équipe était un test important pour le slalom, lors duquel elle veut décrocher une médaille. Contrairement à Camille Rast, Wendy Holdener aime la piste. Elle s'y sent bien et accélère sur le plat. «Je la trouve plus belle que la piste des championnats du monde. La nouvelle piste me plaît. C'est souvent le cas aux Jeux olympiques: personne ne la connaît, personne n'est avantagé. Je trouve ça génial.»

Il n'y a pas de tracé suisse

Pas d'unanimité, donc. Ce qui n’a rien de surprenant. Un point rassemble toutefois les Suissesses: le souhait d’une piste plus dure. Le slalom du combiné s’est disputé sur une neige très molle. Les prévisions météorologiques laissent entrevoir une amélioration, avec des températures nettement négatives annoncées pour la semaine prochaine.

En revanche, ni Camille Rast ni Wendy Holdener ne bénéficieront d’un tracé suisse: aucun entraîneur helvétique n’a été tiré au sort. «C’est dommage», regrette la Valaisanne. «Puisque la pente est déjà si plate, on aurait au moins pu jouer davantage sur le rythme et les distances entre les portes. Cela n’a pas été le cas aujourd’hui.»

La médaille d’or est revenue de au duo autrichien Rädler/Huber. L’Allemagne a décroché l’argent avec Weidle-Winkelmann/Aicher, tandis que les États-Unis ont complété le podium grâce à Wiles/Moltzan. Les grandes favorites, Johnson/Shiffrin, sont reparties sans médaille après la course manquée de Mikaela Shiffrin.