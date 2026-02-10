Marcel W. Perren

Christian Höflehner, responsable d'une marque de skis, n'a pas caché sa surprise lorsqu'il a appris la composition des paires suisses pour le combiné par équipe: «Après que Franjo von Allmen a remporté de manière convaincante le titre olympique en descente, je suis parti du principe qu'il formerait un duo en combiné avec le slalomeur suisse le plus fort, Loïc Meillard». Le big boss du ski masculin, Tom Stauffer, avait toutefois précisé qu'il ne composerait pas les équipes de cette nouvelle discipline en fonction des résultats obtenus en descente olympique, mais sur la base du classement mondial actuel.

Et comme Marco Odermatt se trouve devant Franjo von Allmen dans le classement mondial actuel de la descente, il a simplement «jumelé» le Nidwaldien avec le champion du monde de slalom, Loïc Meillard. Mais le CEO de Swiss-Ski, Walter Reusser, nous révèle «qu'après sa quatrième place en descente, Odermatt a demandé à Meillard à quel point il avait confiance en lui. Si Loïc avait dit qu'il préférait skier avec von Allmen, Marco se serait mis en retrait. Cela montre une fois de plus à quel point 'Odi' est un gars d'équipe exceptionnel et à quel point l'esprit de notre équipe est bon».

Nef réussit la course de sa vie!

Et à mi-parcours du combiné par équipe, plus personne ou presque ne discute pourquoi c'est Odermatt et non von Allmen qui a été choisi en premier lors de la composition. Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde est 14 centièmes plus rapide que Franjo en descente. Mais un Suisse est encore mieux classé, puisque le Fribourgeois Alexis Monney, termine à la deuxième place. Le partenaire du skieur de Châtel-Saint-Denis, Daniel Yule, ne peut toutefois pas profiter de cette excellente position de départ en slalom et a terminé à la 13e place.

En revanche, Tanguy Nef a, lui, réussi la course de sa vie! Le Genevois de 29 ans, qui n'a jamais fait mieux que quatrième en Coupe du monde, a tout simplement réalisé le meilleur temps de la manche et s'est ainsi placé en tête devant les Autrichiens Feller/Kriechmayr. Dans la foulée, Loïc Meillard a perdu une seconde. Le duo Meillard/Odermatt se retrouve donc ex aequo avec les Autrichiens à la deuxième place. Résultat final: L'or pour Nef/von Allmen, l'argent pour Odermatt/Meillard!

Marco Odermatt tout sourire

Le Genevois a reçu des éloges de son partenaire, Franjo von Allmen: «Alors que nous étions menés d'une demi-seconde après ma descente, Tanguy a fait en sorte que nous soyons en tête du classement final grâce à son slalom exceptionnel. Chapeau bas pour cette performance grandiose, Tanguy».

Mais le bonheur est également présent au sein du binôme argenté. «Cette médaille me donne beaucoup de confiance en vue du super-G et du slalom géant, j'ai mieux skié aujourd'hui que lors de la descente spéciale de samedi», a apprécié Marco Odermatt, avec un grand sourire.