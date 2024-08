Un athlète se plaint d'avoir reçu une médaille endommagée

L'américain Nyjah Huston, 3e des épreuves de skateboard street à La Concorde le 29 juillet, s'est plaint quelques jours après de la mauvaise qualité selon lui de sa médaille de bronze, qui «commencerait à s'écailler un peu».

ATS Agence télégraphique suisse

Dessinées par la maison Chaumet (groupe LVMH), la fabrication des 5084 médailles d'or, d'argent et de bronze a été confiée à l'établissement public de la Monnaie de Paris. Chacune d'entre elle renferme un petit bout de la tour Eiffel, venu des stocks de la société d'exploitation du monument parisien.

L'américain Nyjah Huston, qui a fini 3ee aux épreuves de skateboard street à La Concorde le 29 juillet, s'est plaint quelques jours après de la mauvaise qualité selon lui de sa médaille de bronze, qui «commencerait à s'écailler un peu» et «semble avoir fait la guerre», selon des messages publiés sur ses réseaux sociaux et relayés par plusieurs médias.

Dans une déclaration samedi, le comité d'organisation dit avoir «pris connaissance du témoignage sur les réseaux sociaux d'un athlète dont la médaille a été endommagée quelques jours après sa remise».

Les médailles endommagées seront «systématiquent remplacée»

L'organisateur des JO précise être «en lien étroit avec la Monnaie de Paris, chargée de la production et du contrôle qualité des médailles, et avec le Comité national olympique de l'athlète concerné, afin d'expertiser la médaille concernée pour comprendre les circonstances et la cause de ces dommages».

«Les médailles sont les objets les plus convoités des Jeux et les plus précieux pour les athlètes. Les médailles endommagées seront systématiquement remplacées par la Monnaie de Paris et gravées à l'identique», est-il encore indiqué. Contacté, un représentant de la Monnaie de Paris n'a pas fait état d'autre plainte d'athlète.

Chaque médaille fait 85 mm de diamètre, 9,2 mm d'épaisseur, avec des poids différents, 529 g pour l'or, 525 g pour l'argent et 455 g pour le bronze.