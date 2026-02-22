Ainsi s'achèvent les Jeux de Milan-Cortina

C'est dans le magnifique cadre des arènes de Vérone que s'est déroulée la cérémonie de clôture. Un moment empli d'émotions, avant de passer le relais aux Alpes françaises.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le cadre était sublime. Pour la cérémonie de clôture, les organisateurs de Milan-Cortina avaient décidé de voir les choses en grand, avec un événement dans les arènes de Vérone. Un pari extrêmement réussi, puisque tant les spectateurs que les athlètes ont été ébahis par le lieu.

Avant que ses derniers rentrent à la manière de gladiateurs – pas pour en découdre mais pour rendre une dernière fois hommage à leurs couleurs, la cérémonie a débuté par une magnifique «traviata» de Giuseppe Verdi. Après ce moment un peu plus classique, avec des déguisements d'époque, les médaillés italiens ont fait leur entrée sur la scène. Le drapeau transalpin a été hissé à côté de celui des anneaux olympique, au moment où le Fratelli d'Italia résonnait dans l'une des plus belles villes du pays.

Des porte-drapeaux connus

Après ce moment solennel, la flamme a ensuite fait son apparition. Puis, sous les acclamations du public, les porte-drapeaux des différents pays ont fait leur apparition. En plus de la hockeyeuse Alina Müller – qui a offert le bronze à la Suisse vendredi –, le Vaudois Thomas Weir portait la bannière de l'Afrique du Sud et, premier Émirati à participer à des Jeux d'hiver, Alex Astridge était également de la partie.

Alors que le classique «Sarà perché ti amo» ou, la plus étonnante version «Amoureux de ma femme» de Richard Anthony en italien étaient repris par un groupe de musique, tous les autres athlètes (qui ont bien voulu se rendre à Vérone) ont défilé. Côté suisse, on peut noter la présence de toutes les hockeyeuses – interdites de cérémonie d'ouverture après un cas de norovirus. Mais aussi des patineurs artistiques Lukas Britschgi ou Kimmy Repond.

Un récapitulatif des meilleurs moments en vidéo a laissé place à des danses davantage modernes, entourées de miroir. Sans doute un régal pour les photographes présents en nombre dans les arènes de Vérone.

Des podiums au milieu des arènes

L'une des surprises de cette clôture a été la cérémonie protocolaire du 50 km classique en ski de fond. Ainsi, la Grisonne Nadja Kälin a eu l'honneur de monter sur la troisième place du podium en plein milieu des arènes de Vérone – et a vu sa médaille être remise par la présidente du CIO, Kirsty Coventry. Puis, le grand bonhomme de ces JO, Johannes Klæbo (6 médailles d'or) a aussi eu le droit à son moment de gloire.

Durant cette cérémonie, les bénévoles ont également été mis en avant sous le mythique air «Blue (Da Ba Dee)» d'Eiffel 65 – le DJ Gabry Ponte nous faisant l'honneur de sa présence. Après deux tableaux plus émotionnels, la partie plus protocolaire a pris place: la remise du drapeau olympique aux Alpes françaises et les discours officiels. Avant, qu'officiellement, la flamme olympique soit éteinte et que les Jeux de Milan-Cortina prennent fin.

Rendez-vous dans deux ans pour la rallumer à Los Angeles, puis dans quatre chez nos voisins tricolores!