Le titre de l'équipe américaine de hockey a une valeur toute particulière pour le défenseur Zach Werenski. En 2024, il a perdu son ami Johnny Gaudreau qui aurait pu jouer à Milan. Il ne l'a pas oublié.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsque l'hymne américain a retenti dans la patinoire Santagiulia à Milan après la victoire en finale contre le Canada, Zach Werenski a probablement serré le maillot No 13 un peu plus fort contre son cœur. C'était celui de Johnny Gaudreau, son ancien coéquipier et ami est décédé en 2024, percuté par un chauffeur ivre alors qu'il faisait du vélo avec son frère. Les deux hommes sont décédés sur le coup, laissant la communauté du hockey sous le choc.

Sans parler de sa famille, évidemment. Ils étaient d'ailleurs présents pour la finale victorieuse. Ils ont été invités dès que l'affiche de la finale était connue. «J'étais tellement content lorsque j'ai appris la nouvelle, a lancé Zach Werenski avant le match. C'est immense pour eux d'être là, mais ça l'est tout autant pour nous qu'ils puissent être présents et qu'ils nous voient nous battre pour l'or.»

La fête avec les enfants de Johnny Gaudreau

Et c'est peu dire qu'ils n'ont pas fait le voyage pour rien avec la victoire américaine en prolongation au terme d'un match à la fois crispant et exceptionnel. «Ce qui nous arrive est terriblement émotionnel, nous a confié Zach Werenski après le match. Mais il s'agissait de bonnes émotions. Des émotions de joie. C'est un moment auquel Johnny aurait voulu participer. Cela représentait énormément pour moi et pour toute l'équipe de pouvoir brandir son maillot après cette victoire.»

Après la cérémonie protocolaire, le défenseur des Columbus Blue Jackets a fait en sorte que les deux petits enfants de Johnny Gaudreau prennent part à la fête. Il avait même la petite fille sur ses genoux pour la photo commémorative. «On voulait que les kids puissent vivre ce moment. C'était extraordinaire de les voir ici. Durant ce tournoi, on a tout fait pour que Johnny soit fier et je crois qu'on a réussi.»

L'esprit de «Johnny Hockey» a suivi l'équipe américaine tout au long de la compétition. «Oui, il était dans le vestiaire constamment, précise Zach Werenski. Et après la victoire, un des membres du staff est parti le chercher pour nous l'amener sur le banc. Mais je ne l'aurais pas oublié. Si personne n'était allé le chercher, j'y serais allé moi-même.»

Lorsque l'on dit qu'un match peut se jouer sur des détails, que dire de ce supplément d'âme qu'a probablement apporté la tragédie de 2024? Nul doute que les Américains ont rendu Johnny Gaudreau vraiment fier en ce dimanche de titre olympique. Le premier pour les États-Unis depuis 1980.