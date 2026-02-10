Lindsey Vonn est hospitalisée à Trévise avec une fracture de la jambe après sa grave chute lors de la descente olympique. Dix jours plus tôt, elle s'était déchiré le ligament croisé du genou gauche à Crans-Montana. Des questions s'imposent.

Benjamin Gwerder

Il y a dix jours seulement, Lindsey Vonn s'est déchiré le ligament croisé. Aujourd'hui, la skieuse américaine se trouve à Trévise avec une jambe cassée. Son rêve de remporter l'or olympique à Cortina s'est brisé sur l'«Olimpia delle Tofane».

Une question s'impose désormais: Lindsey Vonn aurait-elle vraiment dû prendre le départ malgré une déchirure des ligaments croisés?

La FIS renvoie aux fédérations nationales

Cette question a été répondue par Lindsey Vonn elle-même, en accord avec la fédération américaine qui l'a alignée au départ. La Fédération internationale de ski n'a normalement pas voix au chapitre dans de tels cas. Car en théorie, son règlement permet effectivement aux athlètes blessés de prendre le départ, tant que leur fédération nationale les déclare aptes à courir.

La FiIS indique dans son communiqué: «Les règles sont claires: les fédérations nationales doivent s'assurer que leurs coureurs passent un examen médical complet dans leur pays d'origine.» Il est certes précisé plus loin que, sur demande, un «examen supplémentaire peut être effectué par le comité médical de la FIS», mais la responsabilité principale reste malgré tout celle de la fédération nationale.

Voici comment Swiss-Ski aurait procédé

La présence de Lindsey Vonn au départ semble donc tout à fait légale grâce aux libertés que la FIS laisse à la fédération américaine de ski. Mais comment Swiss-Ski aurait-elle agi dans une situation comparable?

Le médecin de longue date de l'équipe suisse, le Dr Walter O. Frey, qui souligne «que la stabilité de l'articulation du genou n'a joué aucun rôle dans la chute de Lindsey Vonn, car elle a perdu l'équilibre en l'air après avoir été accrochée à la porte», déclare à Blick: «Chaque blessure doit être évaluée individuellement pour chaque athlète. Il ne s'agit pas seulement de facteurs purement médicaux. Le déroulement de la saison ou de la carrière, les perspectives d'avenir ainsi que l'état mental, physique et de santé de l'athlète doivent être pris en compte pour déterminer si une participation est possible ou non. Dans les cadres de Swiss-Ski, une telle évaluation se fait généralement par consensus entre le médecin, l'entraîneur et l'athlète impliqué.»

En attendant, pour Artur Trost, chirurgien renommé spécialisé dans les accidents et le genou, c'est très clair: «Aucun médecin raisonnable ne recommanderait à Lindsey Vonn de prendre le départ à Cortina.»

Qui va payer pour sa chute?

Que Lindsey Vonn ait dû ou non prendre le départ, la star du ski devra payer cher les dommages subis par son corps, avec la menace d'une fin de carrière. À cela s'ajoute également l'aspect financier.

Selon la Fédération internationale de ski, tous les participants aux épreuves de ski doivent certes disposer d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance accident couvrant les frais d'accident, de sauvetage et de transport, y compris les risques liés à la compétition, mais les experts suisses en assurance font remarquer que dans de tels cas, les indemnités peuvent tout de même être réduites, voire supprimées.

Un collaborateur d'un grand assureur suisse révèle: «Il y a négligence grave lorsqu'une athlète prend le départ malgré une blessure grave et se blesse à nouveau. C'est la même chose, par exemple, qu'un charpentier qui va travailler malgré un accident et se blesse à nouveau. Dans ce cas, il est aussi dans une situation compliquée.»

En d'autres termes, Lindsey Vonn paiera probablement une fortune pour les soins liés à sa chute. Mais pour la skieuse la plus titrée de l'histoire du ski, l'argent devrait être le cadet de ses soucis.