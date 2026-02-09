Alan Kildow, père de Lindsey Vonn, déclare que la carrière de sa fille est terminée après sa grave chute aux Jeux olympiques.

Carlo Steiner

«Elle a 41 ans et c’est la fin de sa carrière.» Alan Kildow, le père de Lindsey Vonn, n’a pas mâché ses mots dans une interview accordée à l’agence de presse Associated Press (AP). «Il n’y aura plus d’autres courses pour Lindsey Vonn — tant que j’aurai mon mot à dire.»

Dimanche, sa fille a été victime d’une lourde chute lors de la descente olympique de Cortina d’Ampezzo. Engagée malgré une rupture du ligament croisé, l’Américaine s’est fracturé le bas de la jambe gauche. Hurlant de douleur, elle a été évacuée par hélicoptère avant de subir deux interventions chirurgicales à l’hôpital Ca’ Foncello de Trévise.

La skieuse aux 84 victoires en Coupe du monde ne s’est pas exprimée elle-même sur une éventuelle fin de carrière. Il paraît toutefois peu probable qu’elle en arrive à une autre conclusion. Pour l’heure, ses seuls mots publiés sur X se résument à un sobre «Thank you, Dan», adressé au journaliste britannique Dan Walker, qui avait salué sa combativité sur le réseau social.

Pas de mise à jour médicale

De son côté, Alan Kildow ne communique pas de détails supplémentaires sur l’état de santé de sa fille. «Elle connaît la douleur physique. Elle comprend la situation dans laquelle elle se trouve — et elle sait la gérer. C’est une personne extrêmement forte. Je pense qu’elle s’en sort vraiment bien», confie-t-il.

Lindsey Vonn est en tout cas étroitement entourée par sa famille. «Il y a toujours quelqu’un avec elle, souvent même plusieurs personnes. Nous resterons aussi longtemps qu’elle sera hospitalisée.»