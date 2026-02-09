Lindsey Vonn a pris la parole sur Instagram, après sa grave chute aux Jeux olympiques 2026. L'Américaine affirme que cet accident n'a rien à voir avec la rupture de son ligament croisé à Crans-Montana.

Carlo Steiner

«Mon rêve olympique ne s’est pas terminé comme je l’avais imaginé.» Lindsey Vonn a pris la parole pour la première fois sur les réseaux sociaux après sa grave chute lors de la descente olympique. «J’ai osé rêver et j’ai travaillé dur pour que ce rêve devienne réalité. En ski, il n’y a parfois que quelques centimètres entre la ligne idéale et une blessure grave.»

L’Américaine précise l’origine de l’accident: «J’étais quelques centimètres trop intérieure de ma ligne, ce qui a fait que mon bras s’est accroché à la porte.»

La rupture des ligaments croisés du genou gauche, survenue une dizaine de jours plus tôt à Crans-Montana, n’aurait joué aucun rôle dans cette chute, assure-t-elle. En revanche, Vonn souffre d’une fracture complexe du tibia gauche. Si la blessure est actuellement jugée stable, plusieurs interventions chirurgicales supplémentaires seront nécessaires à l’avenir.

«Je ne regrette rien»

Malgré la gravité de l’accident, la championne américaine ne laisse transparaître aucun regret. «Je ne regrette rien. Être sur la grille de départ hier était une sensation incroyable que je n’oublierai jamais. Savoir que j’étais là et que j’avais une chance de gagner était déjà une victoire en soi.» Consciente des risques, elle les assume pleinement: «Je savais que prendre le départ était dangereux. Le ski a toujours été un sport extrêmement risqué — et il le restera toujours.»

La skieuse aux 84 victoires en Coupe du monde n’emploie pas le terme de «fin de carrière». Mais un retour au plus haut niveau paraît hautement improbable. Son père, Alan Kildow, avait d’ailleurs déjà tranché dans une déclaration à l’agence Associated Press (AP): «Il n’y aura plus de courses de ski pour Lindsey Vonn — tant que j’aurai mon mot à dire.»