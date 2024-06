Kristaps Porzingis opéré et forfait pour le TQO

Kristaps Porzingis opéré et forfait pour le TQO

Pas de TQO - ni de Jeux olympiques - pour Kristaps Porzingis.

ATS Agence télégraphique suisse

Sa star Kristaps Porzingis a déclaré forfait pour ce TQO, organisé chez elle à Riga (2-7 juillet), et ne pourrait donc pas non plus disputer les Jeux.

Le pivot, récemment sacré champion de NBA avec les Boston Celtics, a choisi de se faire opérer d'une jambe, a annoncé mardi la franchise de la NBA. Il a été victime d'une blessure «rare» lors du match 2 de la finale des play-off: il souffre d'une «déchirure du rétinaculum médial provoquant une dislocation du tendon tibial postérieur de la jambe gauche», précise le communiqué des Celtics.

«La blessure ne permet pas de jouer régulièrement au niveau requis pour la compétition olympique. Une intervention chirurgicale sera pratiquée dans les prochains jours», poursuit le communiqué.