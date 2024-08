L'athlète Hugo Hay, qui avait vertement critiqué le président français Emmanuel Macron, s'est excusé pour des vieux tweets à caractère raciste, homophobe et antisémite publiés entre 2014 et 2018. L'athlète français, spécialiste du 5000 m, se dit «profondément désolé».

Un athlète français s'excuse pour ses vieux tweets racistes et homophobes

L'athlète Hugo Hay s'est excusé pour ses vieux tweets à caractère raciste, homophobe et antisémite publiés entre 2014 et 2018.

Décidément, Hugo Hay (27 ans) aura fait parler de lui pendant cette quinzaine olympique. Après avoir ouvertement critiqué le président Emmanuel Macron, voilà que l'athlète français, spécialiste du 5000 m, se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs, pour des raisons bien plus sombres cette fois.

Comme le rapporte le RMC Sport, des anciens tweets à caractère raciste, homophobe et antisémite ont refait surface. «Gros g*y», «Calme toi sale ar*be», «Ca n’assume pas certains tweets contre la communauté qui contrôle le monde surement», peut-on lire dans ces messages publiés par le Français entre 2014 et 2018.

Hugo Hay s'excuse

Hugo Hay, qui avait entre 17 et 21 ans au moment des faits, a finalement pris la parole vendredi, afin de s'excuser. Dans un message posté sur X, il assure être «profondément désolé».

«Tous les propos vont à l'encontre des valeurs que je porte et défend au quotidien. Je ne suis plus l'ado stupide qui avait tenu des propos injurieux, blessants. Rien, pas même un humour douteux, ne saurait les justifier, ni dans un cadre privé ni dans le cadre public», explique l'athlète, qui assure qu'il a «terriblement honte». «Je tiens à nouveau à m'excuser auprès des gens qui ont pu douter de mon intégrité et qui ont été blessés», conclut-il.

Hugo Hay s'est qualifié pour la finale du 5000 m qui se tiendra samedi soir au Stade de France.