Marileidy Paulino signe le 6e temps de l'histoire sur 400 m

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancienne championne du monde du Bahreïn Salwa Eid Naser repart avec l'argent (48''53) et la Polonaise Natalia Kaczmarek avec le bronze (48''98). Paulino, en argent il y a trois ans à Tokyo, est devenue la 4e athlète la plus rapide de tous les temps sur le tour de piste, derrière Marita Koch, Jarmila Kratochvilova et Eid Naser, avec le 6e chrono (Koch ayant couru trois fois plus vite).

Développement suit.