Parti en mauvais termes, il veut racheter son ancien club

Faut-il parler de rancœur? À l'été 2023, Martin Braithwaite est joueur de l'Espanyol Barcelone mais souhaite s'en aller. Avec le club, qui vient d'être relégué en deuxième division, il pense qu'il n'a aucune chance de participer à l'Euro avec le Danemark. L'équipe catalane décide toutefois de ne pas le laisser partir, annihilant toutes ses chances d'être en Allemagne cet été.

Mais professionnel, Martin Braithwaite joue 43 matches la saison dernière et inscrit 22 buts. Il est donc logiquement l'un des grands artisans de la remontée directe de l'Espanyol en première division. Sauf que, là, le club décide de… ne pas le prolonger.

Selon «Marca», cela ne serait pas très bien passé pour le Danois. Il se serait renseigné pour racheter la majorité des parts de l'Espanyol Barcelone et pour, une fois que cela serait fait, écarter les dirigeants actuels.

Racheter un club ne serait pas un souci financier pour Martin Braithwaite. Selon «Forbes», il serait l'un des footballeurs les plus riches de la planète, possédant une marque de vêtements, des biens immobiliers et un restaurant. Le désormais joueur de Gremio au Brésil pourrait bien prendre sa revanche et écarter ceux qui l'ont fait il y a peu de temps.