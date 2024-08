Ces athlètes féminines ont suscité des débats sur le genre

L'incident de boxe impliquant Imane Khelif et Angela Carini ravive les discussions sur les questions de genre dans le sport. L'affaire des Jeux olympiques de Paris n'est pas un cas isolé.

1/7 Aux Jeux de Paris, l'Italienne Angela Carini abandonne son combat de boxe après quelques secondes.

Manuela Bigler

L'Italienne Angela Carini (25 ans) interrompt après seulement 46 secondes son combat de boxe contre Imane Khelif (25 ans), qui avait été exclue des championnats d'Europe il y a un an pour avoir échoué à un test biologique. Malgré la controverse, l'Algérienne est autorisée à participer aux Jeux féminins à Paris. Il ne s'agit toutefois pas d'un cas isolé. Par le passé, des doutes sur le sexe de certains athlètes ont déjà donné lieu à des discussions.

Caster Semenya

Le cas de Caster Semenya (33 ans) est sans doute le plus connu. La coureuse de demi-fond sud-africaine a fait parler d'elle pour la première fois en 2009, lors des championnats du monde de Berlin. Elle y a remporté la médaille d'or du 800 m, distançant ses concurrentes de plus de deux secondes. En raison de son apparence masculine, de sa voix grave et de l'amélioration inhabituelle de ses performances, le sexe de l'athlète avait déjà été mis en doute par le passé. Après sa nette victoire à Berlin, un test de vérification du sexe a été ordonné.

L'examen a révélé que Semenya avait un taux de testostérone trois fois supérieur à celui que les femmes ont habituellement. Les résultats médicaux fournissent l'explication: Bien que la double championne olympique ait été considérée comme une femme à sa naissance, elle possède des chromosomes XY masculins en raison d'un trouble du développement sexuel et est donc considérée comme intersexe. La coureuse sud-africaine n'a pas d'ovaires ni d'utérus à la naissance, mais des testicules internes qui provoquent un taux élevé de testostérone. Depuis, la participation de Semenya dans les compétitions féminines a fait l'objet de nombreuses controverses.

Erika Schinegger

Il existe un parallèle médical dans le cas d'Erika Schinegger (76 ans). Comme Semenya, la skieuse autrichienne a été classée comme fille à la naissance en raison de ses caractéristiques physiques. Lors d'une vérification du sexe avant les Jeux olympiques de 1968 à Grenoble (Fr), on a découvert chez elle des chromosomes masculins, raison pour laquelle elle est considérée comme intersexuée. La championne du monde de descente de 1966 a alors mis un terme à sa carrière, s'est fait opérer pour devenir un homme et a changé son prénom, optant pour Erik.

Dans un premier temps, Schinegger a pu conserver son titre de championne du monde de descente. Mais plusieurs années plus tard, Marielle Goitschel, arrivée deuxième, a toutefois reçu la médaille d'or a posteriori et figure depuis 1988 parmi les vainqueurs.

Dutee Chand

L'athlète indienne Dutee Chand (28 ans) est née fille. Peu avant le début de sa carrière, à l'âge de 17 ans, la fédération indienne d'athlétisme a disqualifié la sprinteuse pour les compétitions féminines, car un examen médical a révélé un taux de testostérone très élevé et l'a classée comme «non féminine».

Selon un règlement de la Fédération mondiale d'athlétisme en vigueur depuis 2011, les sportives dont le taux d'hormones ne correspond pas à la norme devraient suivre un traitement afin de rester en dessous du taux fixé. En 2014, Chand a contesté cette règle devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a décidé que la règle devait être suspendue jusqu'à ce qu'il soit prouvé que les athlètes féminines présentant des taux élevés de testostérone bénéficiaient d'un avantage significatif en termes de performance. En 2018, la fédération a présenté une étude montrant que les femmes ayant un taux de testostérone élevé avaient un avantage dans certaines disciplines, après quoi le TAS a confirmé l'admissibilité de la règle pour les valeurs limites.

Santhi Soundarajan

La coureuse de demi-fond et de fond Santhi Soundarajan (43 ans) a remporté la médaille d'argent aux Jeux asiatiques de 2006 au Qatar. Après un test de détermination du sexe, la médaille a toutefois été retirée à l'Indienne. L'examen a révélé que les chromosomes de Soundarajan étaient de sexe masculin et qu'elle présentait une surproduction physique d'hormones masculines.

Edinanci Silva

La judoka brésilienne Edinanci Silva (47 ans) est née avec des organes sexuels masculins et féminins. Avant les Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, elle a subi une opération pour pouvoir vivre à l'avenir en tant que femme et donc participer aux compétitions réservées aux femmes. Parmi ses plus grands succès, elle a remporté deux fois le bronze aux championnats du monde individuels.

Ewa Klobukowska

Plusieurs records du monde battus, une victoire aux championnats d'Europe ainsi qu'une médaille d'or et de bronze aux Jeux olympiques: la brillante carrière de l'athlète Ewa Klobukowska (77 ans) s'est brutalement terminée en 1967. Avant la Coupe d'Europe, la Polonaise n'a pas réussi le test de sexe imposé à tous les athlètes. La Polonaise a été diagnostiquée avec un jeu de chromosomes différent du jeu XX féminin normal. Elle a donc été classée comme intersexuée.

Klobukowska a d'abord été autorisée à participer au tour préliminaire de la Coupe d'Europe et a finalement été inscrite par la fédération polonaise pour la finale de la Coupe d'Europe. Au grand dam de la Fédération européenne d'athlétisme qui, après discussion avec la fédération polonaise, a rendu publics les résultats du test, suite à quoi Klobukowska a été disqualifiée. Quelques années plus tard, la Fédération mondiale d'athlétisme a supprimé les records mondiaux de la Polonaise de ses listes de records, mais elle a néanmoins pu conserver ses titres.

Tamara et Irina Press

Le débat sur le sexe a également eu lieu pour Tamara (1937-2021) et Irina (1939-2004) Press, originaires d'Union soviétique. Elles ont fait sensation aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Tamara a remporté la médaille d'or dans les disciplines du lancer du poids et du disque, tandis qu'Irina est devenue championne olympique du pentathlon. Toutes deux ont établi des records mondiaux dans leurs disciplines respectives.

En 1966, lorsque les contrôles sexuels obligatoires ont été introduits pour les athlètes, les sœurs ont disparu de la scène. On leur reprochait déjà de ne pas pouvoir déterminer leur sexe, d'avoir à la fois des caractéristiques sexuelles féminines et masculines ou d'être dopées aux hormones masculines. Elles ont même parfois été qualifiées de «Press Brothers». Leur retrait de la scène sportive a finalement été considéré par beaucoup comme un aveu.

Foekje Dillema

La sprinteuse néerlandaise Foekje Dillema (†81) devait se soumettre à un test de sexe imposé à tous les athlètes avant les Championnats d'Europe d'athlétisme de 1950 en Belgique. Mais comme Dillema a refusé, elle a été suspendue à vie par la fédération néerlandaise. Après sa mort en 2007, des tests ADN ont révélé qu'elle présentait des caractéristiques sexuelles féminines et masculines et qu'elle était intersexuée.

Stella Walsh

L'athlète Stella Walsh (†69) était également intersexuée. Née à l'origine en Pologne sous le nom de Stanislawa Walasiewicz, elle a émigré aux États-Unis avec ses parents à l'âge de deux ans et a porté le nom de Stella Walsh après avoir obtenu la citoyenneté américaine. Aux Jeux olympiques de 1932 à Los Angeles, elle a remporté la médaille d'or du 100 m et battu le record du monde en 11,9 secondes. Quatre ans plus tard, elle a décroché l'argent à Berlin.

En 1980, Walsh a été abattue lors d'un vol à main armée. L'autopsie a révélé qu'elle n'avait pas d'utérus et que ses organes génitaux masculins étaient sous-développés. De plus, elle présentait des chromosomes féminins et masculins.