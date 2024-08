La présence de cette star d'Instagram déchire le relais mixte allemand

1/5 Avec 5,2 millions de followers, l'athlète Alica Schmidt est une star sur Instagram. Mais sa sélection pour le relais 4x400 m mixte a divisé le monde de l'athlétisme allemand.

L'athlète allemand Jean-Paul Bredau était visiblement agacé vendredi après la course décevante du relais mixte allemand, arrivé seulement 7e de sa série avec un chrono de 3'15'63. «Tout ne s'est pas bien passé en amont, le résultat en est la conséquence», a-t-il lâché au micro d'Eurosport au sortir de l'élimination précoce et surprenante de «son» quatuor.

Jean-Paul Bredau a été visiblement contrarié par la non-sélection de sa petite amie, la coureuse de 400 mètres Luna Bulmahn. «Certaines décisions qui ont été prises n'ont pas été approuvées par tout le monde, et c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés dans cet état sur la piste aujourd'hui. Même si d'autres le voient différemment, c'est comme ça que je le vois. Nous sommes une équipe et nous n'avons pas agi en tant qu'équipe.»

Une sélection polémique

Pour comprendre cette colère, revenons un peu en arrière: avant les Jeux, Luna Bulmahn a couru en 51,72 secondes, ce qui a fait d'elle la deuxième athlète allemande la plus rapide de la saison sur 400 m. Malgré cela, elle n'a pas été sélectionnée pour le relais olympique, cet honneur revenant à Alica Shmidt.

Or, cette dernière – qui est également une star d'Instagram avec 5,2 millions de followers – a couru au mieux en 52,18 sur 400 m cette saison. Autrement dit, Buhlmahn s'est montrée plus rapide que Schmidt de près d'une seconde. De quoi exaspérer l'athlète malheureuse, qui a exprimé sa colère sur Instagram: «Oui, je suis la deuxième athlète allemande la plus rapide sur 400 m sur le papier. Non, je n'ai pas été sélectionnée pour le relais mixte. Ce n'est pas ma décision et cela ne dépend pas de moi.»

Mais un argument parle tout de même en la défaveur de Luna Buhlmann: lors des qualifications pour les JO, elle était présente au sein de quatuor allemand, mais elle avait couru plus lentement qu'Alica Shmidt, un écart de près d'une seconde séparant les deux athlètes.

Une dispute avec des conséquences?

Alica Schmidt a confirmé au média T-Online l'existence d'une querelle au sein de l'équipe: «Il y a certainement eu des désaccords en amont. Mais nous sommes une équipe, nous devrions nous serrer les coudes. Nous devrions faire confiance à ce que les entraîneurs décident et être mentalement prêts en conséquence. Dans ce cas, chacun se prépare pendant trois ans, et si l'on n'est pas là pour se dévouer pleinement au relais, je dois dire que je trouve cela difficile», a déclaré celle qui est également mannequin.

Cette querelle pourrait désormais avoir d'autres conséquences. Comme l'écrit le journal «Bild», la fédération allemande d'athlétisme envisage dorénavant d'exclure Jean-Paul Bredau et Luna Bulmahn des relais masculin et féminin.