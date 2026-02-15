La Suisse doit bien conclure face à la Tchéquie

Ce dimanche, l'équipe de Suisse de hockey affronte la Tchéquie pour le dernier match de la phase de poules. Si la place de meilleur deuxième semble compromise, la troupe de Patrick Fischer voudra finir la phase de poules par une victoire.

Ce qui est intéressant, lorsque l'on est journaliste, c'est de pouvoir récolter les avis des gens. Et dans le hockey sur glace, j'ai l'impression que les gens viennent volontiers se confier à moi lorsqu'ils me croisent tant à la patinoire qu'à la maison suisse.

Avec les matches de l'équipe masculine de hockey sur glace, l'état de la patinoire Santa Giulia est évidemment le «ice breaker». Par chance la glace n'a pas littérallement «breaké» du côté du complexe au sud-est de Milan. Mais c'est plus ou moins la seule satisfaction de ce tournoi au niveau organisationnel.

Temps d'attente catastrophique aux buvettes, approvisionnement nul dès le milieu de journée, visibilité franchement moyenne à de nombreux endroits. Bref les griefs sont extrêmement nombreux. Dans la patinoire, l'immense drap noir qui cache les 4600 places qui n'ont pas pu être terminées à temps sert de rappel du fiasco entourant cette arène.

Et ça, le CIO devra assumer sa part de responsabilités en compagnie des organisateurs, bien évidemment.

1 Les principaux rendez-vous du jour

SKI ALPIN

10h00 Géant femmes, 1re manche (Meillard, Holdener, Pillet et Rast)

13h30 Géant femmes, 2e manche 🏅

BOBSLEIGH

10h Monobob femmes, manches 1 et 2

BIATHLON

11h15 Poursuite 12,5km hommes (Burkhalter, Stalder, Hartweg)

HOCKEY SUR GLACE

12h10 Suisse - Tchéquie

SAUT A SKI

18h45 Grand tremplin 🏅 (Arnet)

CURLING

19h05 Tournoi masculin. Round Robin: Grande-Bretagne - Suisse

SKI FREESTYLE

19h30 Qualifications, Big Air hommes: manche 1 (Boesch, Ragettli, Gubser et Rhyner)

20h15 Qualifications, Big Air hommes: manche 2

21h00 Qualifications, Big Air hommes: manche 3

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Patrick Fischer (hockey sur glace). Comment le sélectionneur national a-t-il pu compenser la grave blessure de Kevin Fiala? Et le technicien pourra-t-il compter sur Andrea Glauser et Denis Malgin, blessés également vendredi contre le Canada? Face à la République tchèque (12h10, en direct sur Blick), Patrick Fischer va devoir se montrer créatif au niveau de son alignement. La Suisse aurait besoin d'un bon résultat pour éviter un adversaire trop rugueux au prochain tour de la compétition.

La Suissesse

Camille Rast (ski alpin). La sympathique skieuse de Vétroz (VS) lance «vraiment» ses Jeux ce dimanche. Si elle a certes pris part au combiné par équipes, la Valaisanne est partie avec un sacré désavantage et la médaille était déjà foutue avant même son départ. En géant, elle ne pourra compter que sur ses jambes, sur une piste qu'elle n'aime pas trop, mais où elle peut briller.

3 La performance suisse de la veille

Marco Odermatt a décroché une troisième médaille en quatre course, en remportant l'argent lors du géant olympique. Double belle performance des Suisses, puisque Loïc Meillard a décroché le bronze. Ce qui est incroyable c'est que, pour le moment, 7 des 9 médailles suisses dans ces JO ont été récoltées par le ski alpin hommes. Et il reste le slalom lundi.

4 La double performance suisse de la veille

Andrea Brändli a dégoûté toutes les Finlandaises. La gardienne de l'équipe de Suisse de hockey sur glace a repoussé les 40 tirs adverses lors du quart de finale du tournoi olympique. Grâce à sa prestation stratosphérique, la Nati s'est qualifiée pour les demi-finales. Face au Canada, il faudra peut-être réaliser encore plus d'arrêts.

5 L'image de la veille

Personnage flamboyant et iconoclaste, le skieur brésilien Lucas Pinheiro Braathen a offert à l'Amérique du sud son premier titre olympique aux Jeux d'hiver grâce à sa victoire dans le géant, samedi à Bormio. C'est même la première médaille tout court en hiver pour le continent sud-américain qui doit cette entrée fracassante dans l'histoire à un jeune homme de 25 ans, né à Oslo, qui a choisi il y a deux ans de courir pour le pays de sa mère.

D'habitude très expansif, le showman brésilien a accueilli son triomphe, acquis avec une marge importante sur Marco Odermatt et Loïc Meillard, de manière quasi stoïque, comme s'il avait du mal à réaliser la portée de son exploit historique. «Cet instant, je l'avais tellement visualisé, j'en avais rêvé depuis si longtemps que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser», a-t-il expliqué en redescendant du podium sur lequel, bouleversé par l'émotion, il avait dû s'interrompre de chanter l'hymne national pour retenir ses larmes.

6 Le chiffre du jour

4 victoires. Quatre sur quatre pour la Suisse dans le tournoi masculin ! Yannick Schwaller et ses coéquipiers ont poursuivi leur sans-faute avec un large succès 9-5 devant le Canada.

En début de journée, les dames du CC Aarau n'avaient pas connu la même réussite. Elles se sont inclinées 7-5 devant le Japon pour concéder leur première défaite dans ce tournoi. La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz n'ont pas, contrairement aux hommes, su capitaliser leur coup de deux au premier end. Elles tenteront de rebondir ce soir contre le Canada.

7 L'histoire du jour

La fondeuse suédoise Ebba Andersson a déploré «une catastrophe totale» lors du relais de ski de fond des où elle a chuté à deux reprises, cassé un ski et vu son équipe se contenter de la médaille d'argent. Andersson a d'abord chuté dans un virage en montée, perdant alors la première place. Plus tard, la Scandinave a fait un roulé-boulé dans une descente, brisant l'un de ses skis au passage.

«À ce moment-là, une foule d'émotions traversait tout mon corps et ma tête. C'était une catastrophe totale. D'abord, je me suis dit que je devais régler ça toute seule, mais j'ai compris que je n'y arriverais pas», a expliqué la triple médaillée d'argent des JO en Italie. «Alors j'ai essayé de descendre la pente aussi vite que possible jusqu'à l'un de nos coachs qui courait avec un nouveau ski», et qui est tombé à son tour, a poursuivi Andersson.

«C'est sûr que c'est difficile. J'ai beaucoup de mal à rester assise ici devant vous. Mais cela fait partie du jeu, et il faut simplement tenir aussi bon que possible», a-t-elle ajouté. Malgré ces péripéties, la Suède a réussi à arracher la médaille d'argent, en remontant depuis la huitième place après les chutes, pour finir derrière la Norvège, en or, et devant la Finlande, en bronze.

8 Les coulisses des JO

Un Kényan, un Béninois et Beat Feuz sortent d'un bar. Non, ce n'est pas le début d'une mauvaise blague mais la scène qui s'est déroulée du côté du Bar Bormio, la «Maison suisse» de la station italienne. Les deux skieurs africains ont demandé un selfie à l'ancien champion olympique et le Bernois l'a fait avec plaisir. Une jolie scène.

