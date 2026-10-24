Trois Fribourgeoises à plus de six points face à Zurich

Quel match de Norina Müller, Estelle Duvin et Ann-Frédérique Guay! Les Fribourgeoises ont respectivement inscrit six, sept et huit points lors de la large victoire des Dragons face à Zurich (9-2).

Matthias Davet Journaliste Sport

Norina Müller n'a que 18 ans, mais elle est déjà bourrée de talent. Ce samedi, la Fribourgeoise a largement contribué au succès de son équipe face à Zurich, en inscrivant six points en un seul match. Autrice du 3-0, 5-1, 6-2 et 8-2, l'attaquante a également délivré deux assists sur les quatrième et neuvième buts des Dragons. En dix rencontres disputées cette saison, elle totalise déjà 24 unités).

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Bien sûr, avec un tel score, elle n'a pas été la seule à se mettre en avant. Mais les talents de Estelle Duvin (sept points avec deux buts et cinq assists) et Ann-Frédérique Guay (huit points, deux buts, six assists) ne sont plus à démontrer.

Grâce à cette victoire et à la défaite de Berne, Fribourg conforte sa place en tête de la PostFinance Women's League. La troupe de Thomas Zwahlen possède six points d'avance sur Davos, son dauphin désormais.

Autre club romand engagé ce samedi, Lausanne a subi la loi de Zoug (2-0). Les Lionnes n'ont toujours remporté qu'un seul match cette saison.