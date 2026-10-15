Qui va remporter son premier match de la saison?

Ce jeudi, Lausanne et Neuchâtel vont disputer leur septième match de la saison de PostFinance Women's League. Les deux équipes espèrent décrocher leurs premiers points.

Blick Sport

Tout en haut du classement, il y a Fribourg, à qui tout réussit. Les Dragons ont remporté six de leurs sept matches de PostFinance Women's League cette saison et caracolent en tête du championnat.

À l'autre extrême, deux équipes sont à la lutte. Après six rencontres disputées, le Lausanne HC féminin et Neuchâtel Hockey Academy ont toujours zéro point à leur compteur. Sauf que la donne va changer ce jeudi soir: pour la première fois de la saison, les deux formations romandes vont s'affronter.

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Néo-promues, les Vaudois espèrent bien l'emporter face à des Neuchâteloises qui n'ont plus connu le goût de la victoire en championnat depuis le 15 novembre 2025 (succès 4-3 face à Davos).

En revanche, ces dernières pourront s'appuyer sur le résultat du match de préparation entre les deux équipes, le 5 septembre dernier. À la patinoire du Littoral, les Lionnes menaient 0-3 avant que les Neuchâteloises finissent par l'emporter 5-4.

Dans l'autre match de la soirée, Fribourg-Gottéron reçoit Berne pour continuer d'asseoir sa domination en haut du classement de PostFinance Women's League.