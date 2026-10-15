Qui va remporter son premier match de la saison?

Tout en haut du classement, il y a Fribourg, à qui tout réussit. Les Dragons ont remporté six de leurs sept matches de PostFinance Women's League cette saison et caracolent en tête du championnat.
À l'autre extrême, deux équipes sont à la lutte. Après six rencontres disputées, le Lausanne HC féminin et Neuchâtel Hockey Academy ont toujours zéro point à leur compteur. Sauf que la donne va changer ce jeudi soir: pour la première fois de la saison, les deux formations romandes vont s'affronter.
Néo-promues, les Vaudois espèrent bien l'emporter face à des Neuchâteloises qui n'ont plus connu le goût de la victoire en championnat depuis le 15 novembre 2025 (succès 4-3 face à Davos).
En revanche, ces dernières pourront s'appuyer sur le résultat du match de préparation entre les deux équipes, le 5 septembre dernier. À la patinoire du Littoral, les Lionnes menaient 0-3 avant que les Neuchâteloises finissent par l'emporter 5-4.
Dans l'autre match de la soirée, Fribourg-Gottéron reçoit Berne pour continuer d'asseoir sa domination en haut du classement de PostFinance Women's League.