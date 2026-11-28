Matthias Davet Journaliste Sport

Le public de la patinoire de Neuchâtel était prêt à vivre une prolongation. En soi, l'exploit était déjà grand de la part des Neuchâteloises. Cette saison et jusqu'à présent, elles avaient perdu leurs 11 premiers matches. Les résultats étaient mauvais, au point que la direction a décidé en début de semaine de se séparer de son entraîneur, Gilles Voirol.

Celui-ci a nommé son assistante, Ophélie Ryser, à la place. Et pour son premier match à la tête de Neuchâtel Hockey Academy, elle était proche de décrocher un point avec ses joueuses. Sauf que, alors que le score était de 1-1, Céline Bonassi et Anabel Kreutzer sont parties en contre. Le tir de la première a offert un rebond à la seconde, qui a inscrit son premier but de la saison à… une seconde de la sirène finale. Une réussite synonyme de victoire, donc.

Après ce but, toutes les joueuses ont sauté sur la glace, comme pour fêter une victoire en play-off. Il faut dire que ces trois points font du bien à Neuchâtel, qui revient à hauteur de Lausanne à la sixième place de PostFinance Women's League. En plus face aux championnes en titre, l'exploit est considérable. Ce dimanche, les Neuchâteloises reçoivent Zurich pour, pourquoi pas, empocher encore plus de points.

Dans l'autre match des Romandes de la journée, les Ladies de Fribourg-Gottéron se sont inclinées face à Davos. Elles conservent toutefois la tête du championnat.