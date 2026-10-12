Les Gottéron Ladies remportent le choc au sommet

Quel début de saison des Ladies de Fibourg-Gottéron! Leaders de National League, les Dragons ont explosé Zoug dimanche.

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe féminine de Fribourg-Gottéron continue de bousculer la hiérarchie en ce début de saison de Women's League. Les Fribourgeoises ont dominé Zoug, champion en titre, 6-1 dimanche.

Au cours des sept premières journées, les Fribourgeoises n'ont concédé qu'une seule défaite, à la mi-septembre, face à Zoug (9-4). Dimanche, les Gottéron Ladies ont pris une cinglante revanche, grâce notamment aux quatre assists de la Française Estelle Duvin (20 points déjà en sept matches).

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Fribourg est en tête du classement avec deux points d'avance sur Davos, qui a par ailleurs disputé un match de plus. La saison dernière, les Fribourgeoises s'étaient nettement inclinées face à Zoug en demi-finales des play-off.