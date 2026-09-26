Les joueuses de Fribourg Gottéron n'ont laissé aucune chance à Lausanne et se sont hissées en tête du classement de la Women's League. Dans le même temps, Davos, leur premier poursuivant, s'est incliné à Zurich.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

La Women's League a un nouveau leader: grâce à leur victoire 7-1 dans le derby romand face à Lausanne, qui n'a toujours pas marqué de point, les Fribourg Gottéron Ladies se hissent en tête du classement, devant Davos et Zoug.

Devant leur public, les Fribourgeoises ont décidé de l'issue du match peu après la fin du premier tiers-temps, lorsque Norina Müller a porté le score à 4-0 en marquant deux buts en l'espace de 20 secondes. Lausanne n'a ensuite rien pu faire de plus que marquer un but de consolation par Jessika Boulanger.

Gottéron profite également de la perte de points simultanée des Davos Ladies, qui ont perdu 3-4 face à Zurich à la Swiss Life Arena après les tirs au but. Lisa Rüedi et Chloé Aurard-Bushee ont chacune marqué un but lors de la séance décisive – du côté de Davos, seule Kaitlin Jockims a trouvé le chemin des filets.

Dans le troisième match de jeudi soir, Neuchâtel a perdu 1-2 face au CP Berne malgré l'ouverture du score en début de match et reste ainsi sans point, en bas du classement.