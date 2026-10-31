Coup dur pour Fribourg, qui perd la meilleure compteuse du championnat

Les Ladies de Friboug-Gottéron vont devoir composer sans leur meilleure compteuse. Ann-Frédérique Guay s'est blessée lors du match face au CP Berne, dimanche passé.

Blick Sport

Tout roulait du côté de Fribourg-Gottéron. Après avoir disputé 11 matches, les Ladies sont en tête du championnat, quatre points (mais avec deux rencontres de moins) devant l'EV Zoug. Samedi dernier, elles ont même réalisé un festival face à Zurich (9-2), avec notamment huit points de la part de la Top Scorer Ann-Frédérique Guay.

Mais le lendemain, face à Berne, tout s'est écroulé. Déjà, les Dragons se sont inclinés dans la capitale (5-1). Surtout, leur meilleure compteuse s'est blessée lors de cette rencontre. Selon «La Liberté», la Québécoise s'est déchiré un muscle des fesses. D'après les informations du quotidien fribourgeois, son absence est estimée à trois mois, soit jusqu'à la fin janvier.

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C'est un coup dur pour Gottéron. En 11 matches de Postfinance Women's League cette saison, l'attaquante avait inscrit la bagatelle de 33 points (12 buts, 21 assists). Elle était de loin la meilleure compteuse de l'équipe, et du championnat.

Toujours selon «La Liberté», le club lui cherche une remplaçante. Pause de l'équipe nationale oblige, le prochain match pour la troupe de Thomas Zwahlen aura lieu le 6 décembre prochain, pour la réception du HC Davos.