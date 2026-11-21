William Worge Kreü a disputé ses premières minutes avec Fribourg-Gottéron lors du succès contre Rapperswil (3-0). Le Suédois revient sur cette arrivée mouvementée... et soudaine.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Arrivé à Fribourg il y a à peine 48 heures, William Worge Kreü a déjà disputé son premier match sous le maillot de Gottéron. Il avait un système de jeu à apprendre au pas de course et une condition physique à retrouver après une semaine sans club. Il a aussi signé une première grosse charge qui a fait réagir le public: le nouveau venu a vécu une entrée en matière express. Il raconte aussi ses retrouvailles avec un vieil ami suédois dans le vestiaire et dit son admiration pour son nouvel entraîneur.

William, ces 48 dernières heures ont dû être plutôt agitées. Comment as-tu vécu cette première soirée dans la peau d'un Dragon?

C’est vrai que tout est allé très vite. Je suis arrivé il y a 48 heures et j’ai été plongé directement dans le bain. Mais le staff et les joueurs ont fait un travail énorme pour m’intégrer rapidement, donc ça n’a pas été si difficile. Le plus dur, c’était pour moi, au niveau de la condition physique. Je ne m’étais plus vraiment entraîné depuis une semaine, sans club. Mais les coaches m’ont bien préparé pour ce match et j’espère que ça ira de mieux en mieux à partir de maintenant.

Peut-on vraiment assimiler un système de jeu en une seule journée?

Peut-être pas tout, non. Mais les entraîneurs ont fait un travail incroyable, hier et ce matin, pour me montrer les bases et les fondamentaux de notre jeu. Évidemment, au début, il faut aussi lire le jeu par soi-même. Mais j’apprends chaque jour ici et, d’ici quelques matches, tout devrait être en place.

Quelle est ton impression sur ce match?

On a été très solides pendant la majeure partie de la rencontre. Notre power-play a été excellent, avec deux buts importants à la clé. Et on a limité leurs occasions: ils n’ont pas créé grand-chose, on a très bien réussi à les maintenir à l’extérieur. On savait qu’ils allaient pousser au troisième tiers et je trouve qu’on a bien tenu le coup.

Tu as marqué les esprits en box-play avec une grosse charge. Le public a apprécié...

(Il rigole) Ça fait partie de mon travail: jouer physique, être un adversaire difficile à affronter. Et c’est toujours sympa de faire réagir les fans.

As-tu déjà des connaissances dans ce vestiaire ou dans le staff?

Oui, l’un de mes meilleurs amis est l’équipementier, Benny. On a passé deux ans ensemble en Suède, donc c’est vraiment chouette de le retrouver ici.

Est-ce lui qui t’a fait venir à Fribourg?

Je ne crois pas qu’il y soit pour grand-chose, non (rires). Mais je suis vraiment content d’être ici, surtout avec lui. Il m’a manqué ces dernières années, c’est un super gars. Je suis plus qu’heureux d’être là.

Et l’entraîneur, Roger Rönnberg? Tu le connaissais de réputation, sans avoir jamais été en contact avec lui?

Non, jamais. Mais bien sûr qu’on le connaît: il a été très important en Suède pendant plusieurs années et il y a fait du super boulot. Ensuite, il est arrivé ici l’an dernier et il a tout de suite remporté le titre. Je dois dire que c’est l’un des entraîneurs les plus respectés et l’un des meilleurs d’Europe. C'est un honneur de jouer pour lui.