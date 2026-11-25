En bref Leonardo Genoni dispute son 1000e match en National League

Martin Gerber et David Aebischer ont remporté la Coupe Stanley

Hugo Müller a été champion neuf fois avec Davos

Stephan Roth

10 Hugo Müller

Le gardien le plus titré de l'histoire du championnat de Suisse devait forcément figurer dans ce classement! Hugo Müller, qui maltraitait un chewing-gum pendant les matches, a été champion neuf fois avec le HC Davos de 1940 à 1950. Il a également remporté quatre fois la Coupe Spengler. Il est décédé en 1956, à seulement 40 ans, des suites d’une infection et d’une angine.

9 Olivier Anken

Ce gardien d’à peine 1,66 mètre a mené Bienne à trois reprises au titre de champion, en 1978, 1981 et 1983. Le Vaudois d’origine est encore extrêmement populaire dans le Seeland, où les fans valorisent le fait qu'il soit toujours resté fidèle au HC Bienne malgré les offres de la concurrence. Le plombier de formation a également joué 91 matches avec la Nati.

8 Gérald Rigolet

Il a été champion à sept reprises – en 1963 et 1964 avec Villars, puis de 1968 à 1972 avec La Chaux-de-Fonds. Il est aussi devenu une légende grâce à une prestation héroïque avec la Nati. Lors des Mondiaux B de 1971 à Berne, il a en effet arrêté... 68 tirs contre la RDA! Encore plus fous: il a perdu son casque lors d’une collision avec un attaquant allemand dans les dernières minutes. Le Fribourgeois a poursuivi sans protection et a gardé sa cage inviolée malgré son visage couvert de sang et a assuré la promotion de la Suisse en première division.

7 Reto Berra

Dix-sept ans séparent ses deux premiers titres de champion: il a triomphé avec Davos en duo avec Leonardo Genoni en 2009, puis en 2026, il a mené Fribourg à son tout premier titre. Entre-temps, le Zurichois disputé 76 matches de NHL pour Calgary, Colorado, Florida et Anaheim. Il a également marqué un but en AHL en 2015. Avec la Nati, il peut se targuer de quatre médailles d’argent aux Mondiaux, principalement comme numéro deux. Mais en 2013, Sean Simpson lui a accordé sa confiance en demi-finale contre les États-Unis (3-0).

6 Renato Pavoni

Le Zurichois a été le pilier inébranlable des quatre titres de champion consécutifs de Kloten, en ne laissant absolument à la concurrence de 1993 à 1996! Après Leonardo Genoni, ce maçon de formation est, avec 907 matches en LNA, le numéro deux du classement historique des gardiens suisses. Il a également gardé les buts de la Nati à 114 reprises. Son meilleur souvenir reste la victoire aux Mondiaux de Saint-Pétersbourg en 2000, lorsqu’il a brillé lors de la victoire historique 3-2 face à la Russie.

5 Renato Tosio

Le showman, très charismatique et extrêmement populaire, originaire du Val Poschiavo, gardait déjà les buts de Coire en LNB à 15 ans et est ensuite monté deux fois avec le club grison. Il a mené le CP Berne au titre à quatre reprises (89, 91, 92 et 97) grâce à ses arrêts parfois spectaculaires. Entre 1987 et 2001, «Toto» a joué 655 matches consécutifs, un chiffre incroyable. Il a gardé les buts de la Nati à 145 reprises.

4 David Aebischer

Le Fribourgeois a commencé par réaliser des exploits chez les juniors, en menant la Nati M20 à sa seule médaille mondiale à ce jour, le bronze en 1998. Il a écrit une deuxième page d’histoire, en NHL cette fois: en 2001, il est devenu le premier Suisse à remporter la Coupe Stanley. L’actuel entraîneur des gardiens de Fribourg-Gottéron était alors le numéro deux du Colorado Avalanche derrière Patrick Roy. David Aebischer a disputé 227 matches de NHL avec Colorado, Montréal et Phoenix.

3 Martin Gerber

Le Bernois de l’Emmental a connu une ascension fulgurante. À 17 ans, il jouait en deuxième ligue à Signau, puis à Thoune en première ligue. Il a ensuite effectué ses premières apparitions avec Langnau en LNB, avant de ramener son club formateur dans l’élite. Après une année en Suède, où il a mené Färjestad au titre, il a rejoint la NHL, où il a remporté la Coupe Stanley avec les Carolina Hurricanes en 2006, disputant six matches durant les play-off. Ses moments forts avec la Nati? La victoire contre le Canada aux Jeux olympiques de 2006 et l’argent mondial en 2013. En Suisse, il a remporté la Coupe en 2015 avec Kloten.

2 Jonas Hiller

L’Appenzellois est le seul Suisse à s'être installé durablement comme numéro un en NHL. Il a également participé au All-Star Game en 2011. Il compte 212 victoires en 437 matches de NHL. En saison régulière, il affichait un taux d’arrêts de 91,4%, et même de 93% en play-offs. Avant de rejoindre la meilleure ligue du monde, il a mené le HC Davos au titre en 2005 et 2007.

1 Leonardo Genoni

L’homme de Kilchberg, dans le canton de Zurich, haut lieu du chocolat et de la lutte suisse, n’a pas seulement remporté sept titres avec trois équipes différentes (Davos en 2009, 2011 et 2015, Berne en 2017 et 2019, et Zoug en 2021 et 2022): il a aussi disputé quatre finales de championnat du monde avec la Nati, en livrant à chaque fois une prestation de haut niveau. Et le voilà devenu le premier homme à garder les buts à 1000 reprises dans la plus haute ligue suisse. Seule la NHL n’a pas compris – ou trop tard – à quel point Leonardo Genoni était fort.