Le HCA version Ville Peltonen réalise un excellent début de saison à l'image de sa victoire 3-0 contre Lausanne mardi. Les raisons pour l'expliquer sont diverses. En voici cinq.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avec onze points en sept matches, le HC Ajoie est actuellement quatrième au classement de National League à un point de la deuxième place occupée par Genève-Servette. Certes, la 14e et dernière place de Lugano n'est qu'à six points et il serait faux de s'emballer.

Toujours est-il que les Jurassiens ont de quoi être satisfaits de la tournure des événements. Les dirigeants avaient promis un coup de pied dans la fourmilière en changeant beaucoup de choses durant l'été. La saison est encore longue, mais les premiers signaux sont positifs. Voici cinq pistes pour comprendre ces débuts réussis.

1. L'apport de Ville Peltonen

Lorsque le collectif fonctionne bien - et c'est le cas pour le HCA -, cela vient forcément du banc. Arrivé durant l'été, Ville Peltonen a implémenté une structure dans l'équipe. Cela donne l'impression que les Ajoulots sont constamment positionnés juste tant offensivement que défensivement.

Le technicien finlandais est un entraîneur exigeant et il en demande beaucoup à ses hommes. Pour l'heure, son message passe et l'engagement d'un entraîneur de cette envergure était une riche idée.

2. De bonnes fins de match

Combien de fois le HCA a-t-il vécu, la saison passée, des fins de match ratées? Combien de points ont été égarés lors des troisièmes périodes? Pour l'heure, Ajoie résiste à l'enchaînement des matches et ne paraît pas forcément plus frais que ses adversaires à la sirène finale, mais pas moins non plus. C'était le cas par le passé à cause d'une surutilisation de certains cadres rendue nécessaire par un contingent plus court qualitativement. Les Ajoulots ont engagé un préparateur physique de qualité et cela semble payer.

3. Avoir le puck en zone offensive

La saison dernière, le HCA a généré 0,52 but escompté par match après avoir maintenu le puck en zone offensive. C'était de loin le plus faible total de la Ligue. Après sept matches, ce chiffre est largement plus élevé avec 0,97, ce qui fait du HCA la sixième équipe de la Ligue. Cela explique aussi pourquoi le jeu proposé est moins énergivore. Et cela explique aussi le point deux.

4. Une vraie troisième ligne

Longtemps, le HC Ajoie avait une ligne capable de faire mal et rien d'autre. Si le power-play ou la triplette No 1 ne fonctionnait pas, c'était la fin du match. Aujourd'hui, l'équipe de Ville Peltonen peut compter sur davantage de talent en attaque. C'est simple, les lignes No 3 et 4 du match de mardi face à Lausanne avaient plus fière allure que celles des Vaudois. La naturalisation de Phil-Michaël Devos y est pour quelque chose. Il parvient à stabiliser une ligne avec sa riche expérience. La triplette qu'il forme avec Kyan Sopa et Cole Cormier est d'ailleurs la plus importante au niveau des chances de but. Ce constat vient également ajouter une couche d'explication au second point.

5. Kristian Tanus

Ce mercredi matin, le Finlandais est le meilleur compteur de la Ligue avec déjà 12 points (5 buts et 7 assists) en sept matches. Et dire que Kristian Tanus est encore en phase d'adaptation dans le championnat de Suisse. En engageant le petit attaquant, Julien Vauclair a touché dans le mille. Une habitude au niveau des étrangers. Plus que le seul Tanus, c'est la brigade étrangère qui tourne à merveille avec Antoni Honka comme chef d'orchestre. Et comme les six joueurs importés sont bien épaulés, ce HCA est plus cohérent que par le passé.