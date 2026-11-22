Ajoie a battu Fribourg-Gottéron et se rapproche du top 6. Ville Peltonen, l'entraîneur finlandais des Vouivres, refuse pourtant de s'emballer et préfère parler de progression plutôt que de résultats.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ajoie qui regarde le top 6 dans les yeux à ce stade de la saison, qui l'aurait cru? Après sa victoire contre Fribourg-Gottéron, la formation jurassienne n'est plus très loin des places qui mènent directement aux play-off. De quoi faire rêver tout un canton. Mais pas Ville Peltonen. Le Finlandais refuse de s'emballer et martèle son credo: vivre au jour le jour, rester attentif aux détails et ne surtout pas regarder plus loin que le prochain entraînement.

Car l'entraîneur du HCA n'a pas aimé tout ce qu'il a vu sur la glace face aux Dragons. Une équipe nerveuse à l'idée de gagner et trop souvent obligée de défendre. Entretien avec un coach qui garde les pieds sur terre.

Tu es presque dans le top 6 avec Ajoie. C'est fou, non?

Nous essayons vraiment de vivre au jour le jour et je crois que ça nous réussit. Il ne faut pas perdre ce fil, parce qu'on peut encore progresser demain, avec un jour de congé pour se reposer et recharger les batteries, et grâce à toutes les expériences que nous accumulons. Dans cette ligue, la frontière est très mince entre gagner et perdre, entre réussir et être moyen. C'est pour ça qu'il est très important de rester attentif à tous les détails.

Quand apprends-tu le plus sur ton équipe? Lors d'une victoire comme celle-ci ou lors d'une défaite comme mercredi à Zoug?

Nous apprenons dans les deux cas. Ce soir, nous sommes devenus un peu nerveux à l'idée de gagner. Je ne pense pas qu'on puisse ressentir la même fierté que pour d'autres victoires ici, à domicile. Mais nous sommes assez humbles pour la prendre. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire autrement. Il faut respecter le niveau de l'adversaire. Nous nous sommes battus, nous avons joué dur, mais nous n'étions clairement pas à notre meilleur niveau.

Enchaîner deux ou trois victoires a toujours été compliqué pour Ajoie depuis son retour en National League. Que manque-t-il encore pour gagner avec régularité?

La constance au quotidien. C'est pour ça que nous ne voulons pas regarder plus loin. On ne peut s'entraîner qu'à une chose: être présent, maintenant. Être alerte, prêt et préparé. C'est le travail le plus difficile dans ce métier, et beaucoup de matches sont perdus avant même d'avoir commencé.

Arrives-tu à te réjouir de ce qui se passe depuis le début de saison?

Oui! Je suis content quand nous progressons. Et nous progressons dans certains domaines, peut-être même ce soir, je ne sais pas encore où. Ce match n'était pas vraiment à mon goût, mais on voit que quand tout le monde est à fond, on a toujours une chance. Nous voulons être une équipe difficile à battre. Nous devons parfois accepter notre manque d'efficacité, mais sur les petites choses, comme les unités spéciales ou le travail des gardiens, nous mettons énormément d'efforts chaque jour. Je suis content quand on s'améliore. Pas tellement en fonction des résultats, pour l'instant.

Par moments, vous avez subi beaucoup de tirs et de pression. Ce soir, vous avez tenu Fribourg à distance et avez peut-être été la meilleure équipe sur la glace. Peut-on le dire?

Je pense au contraire que nous n'avons pas défendu assez fort et que nous avons donc dû défendre trop longtemps. Et quand on défend trop longtemps, c'est très difficile d'avoir ensuite une attaque tranchante. Après le premier tiers, nous n'avons pas assez joué avec le puck.