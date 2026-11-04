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Cold Facts
Un premier bilan du championnat

Pour ce dixième épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous profitons de la pause internationale pour réaliser un premier bilan de la saison 2026/27 de National League.
Publié: il y a 1 minute
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 10e épisode, on profite de la pause pour faire le bilan de ce début de saison et de répondre à vos nombreuses questions.

Sommaire:

- NL: Zurich domine (dès 0:53)

- Les paris avec JOUEZSPORT (21:54)

- HCA: Kiitos Anttoni et Kristian (25:17)

- EHCB: Wüthrich en approche? (42:07)

- HCFG: Taibel un flop? (48:43)

- GSHC: Rutta fait ses bagages (1:00:53)

- LHC: Rochette bientôt de retour? (1:10:42)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

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