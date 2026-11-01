Un espoir du hockey suisse, âgé de 18 ans, est grièvement blessé

Max Murschetz a dû être opéré en urgence au niveau des vertèbres cervicales. Le jeune joueur de Rheintal Future a été transféré mardi au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil.

Dominik Mani et Ramona Bieri

Des scènes terribles se sont déroulées dimanche dernier à Saint-Gall. Lors du match contre les Eisbären de Saint-Gall, Max Murschetz, 18 ans, joueur de Rheintal Future, a violemment percuté la bande. Resté au sol, il a dû être évacué. Le jeune hockeyeur s’était grièvement blessé à la colonne cervicale.

Comme l’a annoncé le SC Rheintal samedi, Murschetz a été opéré en urgence dans la nuit de dimanche à lundi. Il a ensuite été transféré mardi au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil, où il reçoit des soins complémentaires.

«Max se trouve au début d’un chemin long et difficile. Mais nous le connaissons comme un grand battant, positif et déterminé», écrit le club saint-gallois. Le message a suscité une vague de soutien. L’EHC Winterthour lui souhaite «beaucoup de courage», tandis que le HC Coire lui adresse également ses encouragements. De nombreux autres clubs et particuliers ont exprimé leur solidarité avec le jeune joueur.

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Une grande vague de soutien

La star de la Nati Timo Meier a lui aussi publié un message de soutien à Murschetz dans sa story Instagram. «Nous sommes tous profondément touchés», déclare Marco Bleichenbacher, président du HC Eisbären de Saint-Gall, au Tagblatt.

Les coéquipiers de Murschetz sont eux aussi très affectés. «L’équipe ne va naturellement pas bien», estime le directeur sportif Fabian von Allmen. Avoir assisté de si près à l’accident de leur ami les préoccupe et les bouleverse. Toutes les personnes concernées bénéficient du soutien de spécialistes.

Murschetz évolue avec les U21 de Rheintal Future, un projet de hockey transfrontalier réunissant l’EC Dornbirn, l’EHC Lustenau et le SC Hohenems, tous trois autrichiens, ainsi que le SC Rheintal. En 2024, l’EHC Hard a également rejoint le projet.