Plusieurs joueurs ont réussi cette saison à passer de la Swiss League à la National League. Trois autres disposent déjà d'un contrat pour la saison prochaine. Mais il y a encore d'autres pépites que Blick vous présente.

Marcel Allemann

Juho Markkanen (24 ans, gardien, Viège)

Depuis que Christof von Burg a définitivement quitté la Swiss League, direction le CP Berne, le fils de l'ancien gardien de Zoug Jussi Markkanen est le nouveau portier vedette de Swiss League. Le Finlandais à licence suisse affiche des statistiques impressionnantes et se montre extrêmement sûr et calme dans ses interventions.

Noah Berthoud (20 ans, défenseur, Sierre)

Un talent de défenseur offensif est en train d'éclore chez le leader du championnat. Le frère cadet du défenseur d'Ajoie Yonas Berthoud et coéquipier de Sacha Berthoud à Sierre a déjà inscrit 40 points en 2025/26, lors de sa première saison en Swiss League, et tourne également à près d'un point par match cette année. De plus, avec une valeur sensationnelle de +25, il affiche actuellement le meilleur bilan plus-minus de la ligue.

Livio Truog (22 ans, attaquant, Thurgovie)

Il n'a pas réussi à percer dans l'effectif des Zurich Lions. Il entame désormais sa deuxième saison à Thurgau et est en bonne voie de réaliser sa première à 40 points. Au printemps, il a été prêté temporairement à Zoug, puis à Kloten il y a quatre semaines. Il a été convaincant lors de ces deux passages au plus haut niveau.

Sacha Berthoud (25 ans, défenseur, Sierre)

Il lui a fallu un peu plus de temps qu'à ses frères Noah et Yonas pour trouver ses marques, mais il a encore énormément progressé sous la direction de Chris McSorley. Actuellement, il score encore plus que Noah et, avec 5 buts et 14 assists, il est le défenseur le plus productif de la ligue. S'il continue ainsi, il inscrira le nombre incroyable de 56 points.

Mattheo Reinhard (22 ans, attaquant, Olten)

Le fils de l'ancien attaquant biennois Freddy Reinhard a lui aussi disputé 29 matches de National League avec les Seelandais, mais n'a pas encore réussi à s'imposer et a même été prêté à Bellinzone la saison dernière. L'ancien joueur de la sélection M20 évolue désormais à Olten, où il bénéficie de beaucoup de temps de glace et de responsabilités, ce qu'il récompense par de solides performances. Mattheo Reinhard inscrit actuellement 1,18 point par match en moyenne et est le meilleur marqueur de la ligue parmi les joueurs de moins de 28 ans.

Noah Greuter (22 ans, attaquant, GCK Lions)

Le junior de Kloten a rejoint l'organisation des Zurich Lions il y a deux ans. Il est désormais, avec Endo Meier, le meilleur attaquant de GCK et a fait ses débuts avec Zurich samedi dernier. Son contrat arrive à échéance à la fin de la saison et la question est de savoir si Noah Greuter tentera à l'avenir de forcer davantage d'apparitions avec les ZSC Lions. Ou s'il suivra la voie de son partenaire d'attaque Endo Meier, qui rejoindra Langnau la saison prochaine, et cherchera sa chance ailleurs, là où la concurrence est moindre.

Nick Meile (22 ans, défenseur, Viège)

À 17 ans déjà, il disputait son premier de trois Championnats du monde M20. La même année, il a fait ses débuts avec le CP Berne, mais n'a réussi à s'établir ni dans son club formateur ni après son transfert à Lugano. Le défenseur aux mensurations impressionnantes (191 cm et 93 kg) fait désormais un pas en arrière et reçoit beaucoup de responsabilités et de temps de glace en Valais. Une nouvelle chance dans l'élite arrivera, mais ce ne sera peut-être pas à Berne ou à Lugano, mais plutôt à Langnau, Ambri, Rapperswil ou Kloten. Cette saison, il a disputé trois matches avec Genève-Servette.

Phileas Lachat (20 ans, gardien, Olten)

Originaire du Jura, il a ensuite rejoint la relève du HC Bienne et a également passé un an et demi outre-Atlantique (USHL/NAHL). Il est en train de s'imposer comme gardien numéro un à Olten. Ses statistiques sont actuellement même meilleures que celles d'Elijah Neuenschwander (Thurgovie), du même âge, drafté par Anaheim. Dans les sélections nationales juniors, il a souvent dû attendre derrière Elijah Neuenschwander et Christian Kirsch (Quinnipiac/NCAA, drafté par San Jose).

Timo Jenni (22 ans, attaquant, Coire)

Ce joueur formé à Langnau a disputé 44 matches de National League avec son club formateur, mais n'a pas réussi à obtenir une prolongation après la saison dernière. Le club partenaire de Coire, où il évoluait déjà majoritairement ces deux dernières années, l'a donc engagé. Le duo d'entraîneurs Reto et Jan von Arx a pris en main le développement du joueur de la sélection M20 lors du Mondial 2024. Jusqu'ici, cela fonctionne à merveille: Timo Jenni a fait un grand pas en avant cette saison et est actuellement le deuxième meilleur marqueur de Coire.

Noah Fuss (25 ans, attaquant, Bâle)

Le junior du CP Berne a tout de même disputé 73 matches de National League avec les Ours, mais a été régulièrement prêté en Swiss League, notamment à Viège, où il s'est distingué par des buts importants, surtout en play-off. Cet attaquant virevoltant et de petite taille a rejoint Bâle et réalisé un excellent début de saison. Il aura peut-être une nouvelle chance en National League. Le Lausannois Stefan Rüegsegger, passé auparavant par La Chaux-de-Fonds, a lui aussi dû attendre ses 28 ans.

N'ont pas été pris en compte les joueurs qui possèdent déjà un contrat de National League pour la saison prochaine, comme Endo Meier (GCK Lions, à Langnau), Fabio Murer (Thurgovie, à Rapperswil) et Liekit Reichle (Coire, à Langnau), ainsi que les joueurs sous contrat avec un club de National League et prêtés, comme Elijah Neuenschwander (à Thurgovie en prêt de Fribourg) ou Finn Bichsel (à Olten en prêt de Bienne).